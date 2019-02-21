Купівля житла на вторинному ринку: на що звернути увагу в договорі

Купівля нерухомості – це завжди відповідальний крок. Купуючи квартиру на вторинному ринку нерухомості фахівці радять бути вдвічі уважнішими.

Нерухомість 24 уже писала про те, на які важливі нюанси слід звернути увагу, вибираючи нерухомість на вторинному ринку і про те, як зазвичай відбуваються розрахунки.

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Коли ви вже остаточно визначились з квартирою, яку бажаєте придбати, особливу увагу слід приділити документам.

Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" пояснили, коли слід бути особливо пильними на етапі підписання договору.

Які документи має надати продавець?

Обов’язково:

- правовстановлюючий документ на квартиру. Це може бути нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право власності на квартиру тощо;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Це може бути інформаційна довідка, реєстраційне посвідчення (залежно від року набуття права власності);

- технічний паспорт на квартиру, в якому можна побачити, чи не були здійснені незаконні перепланування;

- експертна оцінка;

- довідка про зареєстрованих осіб.

Якщо продавець нерухомості перебуває у шлюбі, потрібна також згода чоловіка чи дружини на продаж цього майна. Така ж згода потрібна, якщо продавець розлучений, а спільне майно було набуте під час шлюбу.



Купівля житла на вторинному ринку нерухомості

Що обов’язково потрібно зазначити в договорі?

- для покупця додатковими гарантіями є положення про те, що у квартирі ніхто не зареєстрований, жодних перепланувань не відбувалось, заборгованості за комуналкою немає, немає прихованих недоліків чи дефектів тощо. Покупця має насторожити, якщо продавець буде проти якогось із таких положень;

- у документі має бути передбачений термін звільнення квартири від речей власника та його виселення. Додатково можна вказати перелік майна, що залишається, якщо таке є;

- юристи наполегливо рекомендують не вказвувати у договорі меншу вартість квартири для оптимізації податків. Вказати слід лише реальну ціну продажу, щоб убезпечити себе від будь-яких непорозумінь у майбутньому, коли договір можуть визнати недійсним, і вам повернуть лише ту суму, яка була зазначено у документах.

- якщо розрахунок відбувається в момент підписання договору, потрібно зазначити про проведення повного розрахунку і відсутність у продавця претензій до покупця.

Більше про те, як придбати нерухомість на вторинці без сюрпризів читайте у матеріалі: Житло на вторинному ринку: як купити надійно

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