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      5 найпоширеніших помилок при купівлі нерухомості

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      Купівля нерухомості: найпоширеніші помилки
      Купівля нерухомості: найпоширеніші помилки / Колаж 24 каналу

      Купівля нерухомості – питання, до якого варто підходити дуже зважено, адже тут навіть невелика помилка може буквально дорого коштувати.

      Нерухомість 24 писала про схеми продажу нерухомості, якими найчастіше користуються забудовники на первинному ринку, та про те, як надійно придбати житло на вторинці.

      Читайте також: Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям

      До вашої уваги топ-5 помилок, яких найчастіше припускаються покупці, коли вирішують інвестувати у квадратні метри.

      1. Невизначеність

      Перед тим, як почати пошуки нерухомості, визначтесь, яким критеріям має відповідати ваше майбутнє житло. Варто врахувати все: розташування, площа, первинний чи вторинний ринок і, звісно, ціну, на яку ви розраховуєте.

      2. Поспіх чи затягування з покупкою

      До питання вибору житла краще підходити з "холодним розумом" і без зайвих емоцій.

      Якщо у вас немає особливих причин, щоб поспішати, ретельно зважте усі "за" і "проти" вибраного об'єкта. Але й відкладати цей важливий крок на невизначений період теж не варто.

      купівля нерухомості поширені помилки
      До питання купівлі житла варто підійти без зайвих емоцій

      Фахівець з нерухомості Едуард Бразас радить при виборі нерухомості користуватись трьома простими критеріями:

      1. Необхідність,
      2. Можливість,
      3. Підходящий варіант.

      Якщо усі вони збігаються – можете не роздумувати і купувати це житло.

      3. Безпечність і невиправдана самовпевненість

      Якщо ви фахівець з ринку нерухомості, при виборі помешкання для себе вам вдасться неабияк зекономити на послугах посередників.

      Але якщо ви не маєте необхідних знань і досвіду, краще довірте цю справу професійним ріелторам і кваліфікованим юристам.

      Вникайте в нюанси договорів, уважно перечитуйте документи, які підписуєте і пам'ятайте, що будь-яка письмова угода – це краще, ніж усна домовленість.

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      4. Адекватно оцінюйте власні сили

      Зважившись на купівлю нерухомості, варто також врахувати й майбутні витрати на її облаштування.

      Розрахуйте свої фінансові можливості так, щоб заощаджених коштів вистачило і на саму покупку, оплату послуг нотаріуса і ріелтора, а також на переїзд і хоча б мінімальний ремонт та супутні витрати після заселення.

      ринок нерухомості купівля нерухомості
      Купівля нерухомості: яких помилок не варто допускати

      5. Не соромтесь торгуватись

      Якщо вам пропонують квартиру за невиправдано низькою ціною – це мусить насторожувати. Якщо ж об'єкт вам підходить за усіма параметрами і з документами теж все гаразд – не поспішайте висловлювати своє захоплення, знайдіть до чого придертись і запропонуйте продавцеві трохи піти на поступки і знизити ціну.

      Чого чекати від ринку нерухомості України у 2019-му році – читайте у матеріалі.

       

       

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      Теги: Новини нерухомості Купівля нерухомості Поради Ринок нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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