5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости

Покупка недвижимости – вопрос, к которому стоит подходить очень взвешенно, так как здесь даже небольшая ошибка может буквально стоить дорого.

Недвижимость 24 писала о схемах продажи недвижимости, которыми чаще всего пользуются застройщики на первичном рынке, и о том, как надежно приобрести жилье на вторичке.

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К вашему вниманию топ-5 ошибок, которые чаще всего допускают покупатели, когда решают инвестировать в квадратные метры.

1. Неопределенность

Перед тем, как начать поиски недвижимости, определитесь, каким критериям должно соответствовать ваше будущее жилье. Стоит учесть все: расположение, площадь, первичный или вторичный рынок и, конечно, цену, на которую вы рассчитываете.

2. Спешка или затягивание с покупкой

К вопросу выбора жилья лучше подходить с "холодным умом" и без лишних эмоций.

Если у вас нет особых причин, чтобы спешить, тщательно взвесьте все "за" и "против" выбранного объекта. Но и откладывать этот важный шаг на неопределенный период тоже не стоит.



К вопросу покупки жилья стоит подойти без лишних эмоций

Специалист по недвижимости Эдуард Бразас советует при выборе недвижимости пользоваться тремя простыми критериями:

Необходимость, Возможность, Подходящий вариант.

Если все они совпадают – можете не раздумывать и покупать это жилье.

3. Безопасность и неоправданная самоуверенность

Если вы специалист по рынку недвижимости, при выборе квартиры для себя вам удастся очень сэкономить на услугах посредников.

Но если вы не имеете необходимых знаний и опыта, лучше доверьте это дело профессиональным риэлторам и квалифицированным юристам.

Вникайте в нюансы договоров, внимательно перечитывайте документы, которые подписываете и помните, что любая письменная сделка – это лучше, чем устная договоренность.

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4. Адекватно оценивайте собственные силы

Решившись на покупку недвижимости, стоит также учесть и будущие расходы на ее обустройство.

Рассчитайте свои финансовые возможности так, чтобы сэкономленных средств хватило и на саму покупку, оплату услуг нотариуса и риэлтора, а также на переезд и хотя бы минимальный ремонт и сопутствующие расходы после заселения.



Покупка недвижимости: какие ошибки не стоит допускать

5. Не стесняйтесь торговаться

Если вам предлагают квартиру по неоправданно низкой цене – это должно настораживать. Если же объект вам подходит по всем параметрам и с документами тоже все в порядке – не спешите высказывать свой восторг, найдите к чему придраться и предложите продавцу немного пойти на уступки и снизить цену.

Чего ждать от рынка недвижимости Украины в 2019-м году – читайте в материале.