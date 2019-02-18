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      5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости

      90 Читати новину українською
      Покупка недвижимости: самые распространенные ошибки
      Покупка недвижимости: самые распространенные ошибки / Коллаж 24 канала

      Покупка недвижимости – вопрос, к которому стоит подходить очень взвешенно, так как здесь даже небольшая ошибка может буквально стоить дорого.

      Недвижимость 24 писала о схемах продажи недвижимости, которыми чаще всего пользуются застройщики на первичном рынке, и о том, как надежно приобрести жилье на вторичке.

      Читайте также: Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам

      К вашему вниманию топ-5 ошибок, которые чаще всего допускают покупатели, когда решают инвестировать в квадратные метры.

      1. Неопределенность

      Перед тем, как начать поиски недвижимости, определитесь, каким критериям должно соответствовать ваше будущее жилье. Стоит учесть все: расположение, площадь, первичный или вторичный рынок и, конечно, цену, на которую вы рассчитываете.

      2. Спешка или затягивание с покупкой

      К вопросу выбора жилья лучше подходить с "холодным умом" и без лишних эмоций.

      Если у вас нет особых причин, чтобы спешить, тщательно взвесьте все "за" и "против" выбранного объекта. Но и откладывать этот важный шаг на неопределенный период тоже не стоит.

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      К вопросу покупки жилья стоит подойти без лишних эмоций

      Специалист по недвижимости Эдуард Бразас советует при выборе недвижимости пользоваться тремя простыми критериями:

      1. Необходимость,
      2. Возможность,
      3. Подходящий вариант.

      Если все они совпадают – можете не раздумывать и покупать это жилье.

      3. Безопасность и неоправданная самоуверенность

      Если вы специалист по рынку недвижимости, при выборе квартиры для себя вам удастся очень сэкономить на услугах посредников.

      Но если вы не имеете необходимых знаний и опыта, лучше доверьте это дело профессиональным риэлторам и квалифицированным юристам.

      Вникайте в нюансы договоров, внимательно перечитывайте документы, которые подписываете и помните, что любая письменная сделка – это лучше, чем устная договоренность.

      Читайте также: Нужно ли платить налог за подаренную квартиру или дом в наследство

      4. Адекватно оценивайте собственные силы

      Решившись на покупку недвижимости, стоит также учесть и будущие расходы на ее обустройство.

      Рассчитайте свои финансовые возможности так, чтобы сэкономленных средств хватило и на саму покупку, оплату услуг нотариуса и риэлтора, а также на переезд и хотя бы минимальный ремонт и сопутствующие расходы после заселения.

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      Покупка недвижимости: какие ошибки не стоит допускать

      5. Не стесняйтесь торговаться

      Если вам предлагают квартиру по неоправданно низкой цене – это должно настораживать. Если же объект вам подходит по всем параметрам и с документами тоже все в порядке – не спешите высказывать свой восторг, найдите к чему придраться и предложите продавцу немного пойти на уступки и снизить цену.

      Чего ждать от рынка недвижимости Украины в 2019-м году – читайте в материале.

       

       

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      Теги: Новости недвижимости Рынок недвижимости Советы Покупка недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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