Нужно ли платить налог за подаренную квартиру или дом в наследство

Если вы получили недвижимое имущество в наследство или в дар, надо ли за него платить налог?

Как напоминают в Государственной фискальные службе, недвижимость, полученная в наследство или в дар, налогообложению не подлежит.

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Например, если в 2018-м году вы как физическое лицо получили в наследство квартиру или дом от кого-то из близких родственников, то доход в виде стоимости этого имущества не облагается.

В ГФС уточнили, что речь идет о родственниках первой и второй степени родства.

Кто относится к родственникам первой степени родства? Это родители, муж или жена, дети, в том числе и усыновленные.

Членами семьи второй степени родства считаются родные братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Облагается ли имущество, полученное в дар?

К недвижимости, которую вы получите в подарок от членов семьи первой и второй степени родства, применяется аналогичный порядок налогообложения, как и той, что полученной по наследству – она ​​не подлежит налогообложению.

Однако в случае дарения недвижимости между лицом, которое ее дарит (дарителем) и тем, кто получает ее в подарок (одаренным) должен быть заключен договор в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины.

Ранее Недвижимость 24 писала о том, надо ли платить налог за недостроенный дом.