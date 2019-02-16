12:24
16 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как бессмертный Путин травмировался. Гей-атаки на Чечню
      Вєсті Кремля
      21:26, 15 февраля
      Вести.UA: Фиаско Насирова. Почему Труханов прибыл из другого мира
      Вєсті.UA
      20:40, 15 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Нужно ли платить налог за подаренную квартиру или дом в наследство

      108 Читати новину українською
      Нужно ли платить налог за недвижимость в подарок?
      Нужно ли платить налог за недвижимость в подарок? / Коллаж из соцсетей

      Если вы получили недвижимое имущество в наследство или в дар, надо ли за него платить налог?

      Как напоминают в Государственной фискальные службе, недвижимость, полученная в наследство или в дар, налогообложению не подлежит.

      Читайте также: Напишите письмо – выиграйте дом: в Канаде женщина отдает роскошный особняк за 25 долларов

      Например, если в 2018-м году вы как физическое лицо получили в наследство квартиру или дом от кого-то из близких родственников, то доход в виде стоимости этого имущества не облагается.

      В ГФС уточнили, что речь идет о родственниках первой и второй степени родства.

      Кто относится к родственникам первой степени родства? Это родители, муж или жена, дети, в том числе и усыновленные.

      Членами семьи второй степени родства считаются родные братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

      Облагается ли имущество, полученное в дар?

      К недвижимости, которую вы получите в подарок от членов семьи первой и второй степени родства, применяется аналогичный порядок налогообложения, как и той, что полученной по наследству – она ​​не подлежит налогообложению.

      Однако в случае дарения недвижимости между лицом, которое ее дарит (дарителем) и тем, кто получает ее в подарок (одаренным) должен быть заключен договор в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины.

      Ранее Недвижимость 24 писала о том, надо ли платить налог за недостроенный дом.

      Читайте также:
      •  
      blog_ava
      Прогноз погоды на 16 февраля: почти весна пришла в Украину, но не во все области
      сегодня
      390
      Теги: Рынок недвижимости Государственная фискальная служба Налоги Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Всі кандидати в президенти – у виграші
      сегодня , 12:00 Всі кандидати в президенти – у виграші
      Артем Овдієнко 104
      Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      сегодня , 09:00 Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      Віталій Шабунін 168
      П'яні російські військові "знищили" згорілий танк
      сегодня , 08:20 П'яні російські військові "знищили" згорілий танк
      Олексій Чибісов 1686
      Радянсько-афганська війна – вторгнення заради імперіалістичних амбіцій
      15 февраля , 22:00 Радянсько-афганська війна – вторгнення заради імперіалістичних амбіцій
      Артем Овдієнко 1731
      Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
      15 февраля , 21:01 Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
      Наталя Боднар 204
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      МВФ прогнозирует, что доллар будут продавать по 22 гривны
       13 марта 2015 , 01:11
      Путин и компания: какие соседи Украины хотят превратить украинцев в своих граждан
       29 сентября 2018 , 19:33
      Молодой талант Динамо дебютирует в составе сборной Украины
       11 ноября 2018 , 12:17
      "Усик – великий чемпион, которому не стыдно проиграть ", или как Динамо нашло форварда – реакция мира футбола на бой
       11 ноября 2018 , 17:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук