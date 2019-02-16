Чи треба платити податок за подаровану квартиру чи будинок у спадок

Якщо ви отримали нерухоме майно у спадок чи в дарунок, чи треба за нього сплачувати податок?

Як нагадують у Державній фіскальні службі, нерухомість, отримана у спадщину чи в дарунок, оподаткуванню не підлягає.

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Наприклад, якщо у 2018-му році ви як фізична особа отримали у спадщину квартиру чи будинок від когось з близьких родичів, то дохід у вигляді вартості цього майна не оподатковується.

У ДФС уточнили, що йдеться про родичів першого та другого ступенів споріднення.

Хто належить до родичів першого ступеня спорідненості? Це батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема, й усиновлені.

Членами сім'ї другого ступеня споріднення вважаються рідні брати, сестри, бабці, дідусі та онуки.

Чи оподатковується майно отримане в дарунок?

До нерухомості, яку ви отримаєте в дарунок від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, застосовується аналогічний порядок оподаткування, як і до тієї, що отримана у спадщину – вона не підлягає оподаткуванню.

Проте у випадку дарування нерухомості між особою, яка її дарує (дарувальником) та тим, хто отримує її в дарунок (обдарованим) повинен бути укладений договір відповідно до норм Цивільного кодексу України.

Раніше Нерухомість 24 писала про те, чи треба платити податок за недобудований будинок.