Напишіть листа – виграйте будинок: у Канаді жінка віддає розкішний маєток за 25 доларів

Кожен охочий може стати новим власником особняка у Канаді вартістю понад 1,7 мільйона доларів. Для цього потрібно лише написати листа.

Незвичний конкурс влаштувала канадійка Алла Ваґнер. З його детальними умовами можна ознайомитись на Facebook-сторінці "Write a Letter, Win A House".

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Вона вирішила подарувати триповерховий особняк у провінції Альберта вартістю приблизно 1,7 мільйона канадських доларів тому, хто напише їй найпереконливішого листа, чому саме він чи вона мають стати новими власниками цієї нерухомості.

На такий незвичний крок жінка зважилась після того, як впродовж майже півроку намагалась продати будинок, але безуспішно. Власниця зізнається, що через поганий стан здоров'я не може доглядати за такою великою площею.



Канадійка намагалась 5 місяців продати будинок, але безуспішно

За умовами конкурсу, слід написати есе у вільному стилі обсягом до 350 слів і пояснити у ньому, чому саме цей будинок може змінити ваше життя. Листи можна надсилати як на поштову, так і на електронну адресу до 5 квітня 2019 року.



Вигляд з вікна будинку в канадській Альберті, який можна отримати за найкраще есе

Щоправда, власниця будинку просить за кожне есе оплатити символічний внесок у розмірі 25 канадських доларів. Вона сподівається у конкурсі візьме щонайменше 68 тисяч учасників і так їй вдасться окупити вартість будинку.

Інтер'єр будинку у Канаді, власником якого можна стати за есе: дивіться фото

З усіх надісланих листів буде відібрано півфіналістів, за дописи яких можна буде проголосувати у соцмережах. Нового власника з 500 фіналістів обиратиме незалежне журі.

29 січня на сторінці конкурсу "Write a Letter, Win A House" з'явилось повідомлення про те, що щодня надходить 500-1000 листів, проте виникають певні труднощі із зарахуванням платежів.