Іспанець у дуже вигадливий спосіб намагався здати в оренду квартиру за 1000 євро

Іспанець Абель Льоренте виставив на сайті нерухомості оголошення про здачу оренди квартири в Мадриді, вказавши її площу у квадратних... сантиметрах.

Оголошення з'явилось на порталі про нерухомість Idealista.

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У ньому автор розмістив фото, за його описом, "світлої просторої квартири в центрі Мадрида площею 630 000 сантиметрів квадратних".

Скоріш за все, вказавши площу у квадратних сантиметрах автор оголошення хотів справити враження, що квартира набагато більше, ніж вона є насправді.

Курйозне оголошення швидко набуло популярності у мережі. Після шквалу критики та обурення автор таки погодився внести у нього зміни.



Оголошення про оренду квартири площею 630 тисяч сантиметрів квадратних

Коли працівники порталу нерухомості зв'язались з чоловіком, він запевнив їх, що жодним чином не збрехав і запросив їх приїхати та самостійно виміряти площу житла.

Деякі користувачі таки вирішили глянути на помешкання і його вигадливого власника.

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Як з'ясувалось, квартира площею 630 тисяч квадратних сантиметрів (63 метри квадратні) розташована зовсім не в центрі Мадрида, а в центрі району Вілья-де-Вальєкас, що на окраїні іспанської столиці.

Окрім того, за словами очевидців, у приміщенні зовсім мало природнього освітлення, тому "світлою" її назвати важко.

Що цікаво, за оренду квартири власник просив "дві купюри номіналом 500 євро" на місяць. Ці банкноти зараз саме припиняють друкувати у країнах Євросоюзу.