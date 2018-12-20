Паркан із пляшок: на Житомирщині чоловік власноруч збудував вигадливу огорожу
У селі на Житомирщині місцевий житель вигадав креативний спосіб, як повторно застосувати використану склотару.
У селі Заровенці Ємільчинського району одну у приватних садиб вирізняє незвичний паркан – повністю збудований зі скляних пляшок.
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На бетонну огорожу довжиною 9 метрів та трохи більше 2 метрів у висоту, за словами господаря Сергія Омелянчука, пішло приблизно 3,5 тисячі скляних пляшок.
Чоловік збирає скляний "будматеріал" і по своєму, і по сусідніх селах.
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Джерело: 24 канал
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