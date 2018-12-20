Забор из бутылок: на Житомирщине мужчина собственноручно построил затейливую ограду
В селе на Житомирщине местный житель придумал креативный способ, как повторно применить использованную стеклотару.
В селе Заровенцы Емильчинского района одну у частных усадеб отличает необычный забор, полностью построенный из стеклянных бутылок.
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На бетонный забор длиной 9 метров и чуть больше 2 метров в высоту, по словам хозяина Сергея Омелянчука, ушло примерно 3,5 тысячи стеклянных бутылок.
Мужчина собирает стеклянный "стройматериал" и по своему, и по соседним селам
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Источник: 24 канал
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