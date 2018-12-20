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      Забор из бутылок: на Житомирщине мужчина собственноручно построил затейливую ограду

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      Забор из стеклянных бутылок в селе на Житомирщине
      Забор из стеклянных бутылок в селе на Житомирщине / Facebook

      В селе на Житомирщине местный житель придумал креативный способ, как повторно применить использованную стеклотару.

      В селе Заровенцы Емильчинского района одну у частных усадеб отличает необычный забор, полностью построенный из стеклянных бутылок.

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      На бетонный забор длиной 9 метров и чуть больше 2 метров в высоту, по словам хозяина Сергея Омелянчука, ушло примерно 3,5 тысячи стеклянных бутылок.

      Мужчина собирает стеклянный "стройматериал" и по своему, и по соседним селам

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      Теги: Новости Украины Строительство Новости недвижимости Новости Житомира Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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