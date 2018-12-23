Черговий "шедевр" інженерної думки з’явився у Росії: цього разу льодовий лабіринт без виходу

На півночі російського Сахаліну з’явився дивакуватий атракціон для дітей, а саме сніговий лабіринт. І все б нічого, поготів він має звичний вигляд, однак ані зайти у нього, ані вибратися звідти нереально, оскільки тут немає входу та виходу.

Як з’ясувалося, об’єкт ще завершено, а термін його здачі було призначено на 29 грудня, пише місцеве видання "Сахалін і Курили".

Читайте також: Шокова Росія: вболівальники ЧС-2018 знайшли оригінальну цікавинку у Нижньому Новгороді

Відтак, припускають журналісти будівельники просто не встигли завершити роботу до кінця, а саме – вирізати дверцята. Натомість сам атракціон вже відкрито, а розміщується він на центральній площі міста Корсаков.

Тим часом, молоді матусі сміються, оскільки, якщо потрібно сходити у справах, можна тут на деякий час залишити дитину та вона нікуди не втече.

Як пишуть жителі Корскова у соцмережах, аби потрапити усередину, старші діти приставили лавку та перелазять за її допомогою через стінку, тому потрапити у лабіринт може фактично кожен охочий.

Льодовий лабіринт без входу та виходу відкрили на російському Сахаліні: дивіться відео

До слова, нещодавно у Чорноморську Одеської області з головної ялинки міста хтось поцупив новорічні гірлянди. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.