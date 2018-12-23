Очередной "шедевр" инженерной мысли появился в России: в этот раз ледовый лабиринт без выхода

На севере российского Сахалина появился странноватый аттракцион для детей, а именно снежный лабиринт. И все бы ничего, он имеет привычный вид, однако ни зайти в него, ни выбраться оттуда нереально, поскольку здесь нет входа и выхода.

Как выяснилось, объект еще не завершен, а срок его сдачи был назначен на 29 декабря, пишет местное издание "Сахалин и Курилы".

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Следовательно, предполагают журналисты, строители просто не успели завершить работу до конца, а именно – вырезать дверцу. Зато сам аттракцион уже открыт, а размещается он на центральной площади города Корсаков.

Тем временем, молодые мамочки смеются: если нужно сходить по делам, можно здесь на некоторое время оставить ребенка и он никуда не убежит.

Как пишут жители Корскова в соцсетях, чтобы попасть внутрь, старшие дети приставили скамейку и перелезают с ее помощью через стенку, поэтому попасть в лабиринт может фактически каждый желающий.

Ледовый лабиринт без входа и выхода открыли на российском Сахалине: смотрите видео

К слову, недавно в Черноморске Одесской области с главной елки города кто-то украл новогодние гирлянды. По факту инцидента открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.