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      Мінфін змінив форму декларації податку на нерухомість: що про це треба знати

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      Податок на нерухомість в Україні
      Податок на нерухомість в Україні / Колаж із соцмереж

      Міністерство фінансів України затвердило нову редакцію Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

      Відповідний наказ від 15 листопада 2018 року № 8973 набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

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      Хто в Україні сплачує податок на нерухоме майно?

      Платниками податку на нерухоме майно (не земельна ділянка) є фізичні особи, зокрема, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

      Розмір податку встановлюють місцеві ради. Він нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості.

      Місцеві ради можуть самі встановлювати податкову ставку і "норму" по площі.

      Щодо квадратних метрів, за які доведеться платити, то у квартирах – це площа, яка перевищує 60 квадратних метрів, а у будинках – понад 120 метрів.

      Податок на зайві квадратні метри українці сплачують один раз на рік.

      нерухомість податок
      Українці мають сплачувати податок на нерухомість один раз на рік

      Що зміниться?

      Форма податку на нерухомість, яка діє на сьогодні, передбачає поділ типів нерухомості від 1 до 9. Наприклад, 1 – це квартира, 2 – житловий будинок, 3 – інший об'єкт житлової нерухомості, 4 – готельна будівля.

      Як пояснює "ЮрЛіга", в оновленій формі можна буде вказувати коди типу об'єкта, визначеного відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000.

      Якщо в правовстановлюючих документах на об'єкт нерухомості не вказано код Класифікатора, то вибирається код, який найбільше відповідає типу нерухомості.

      Площу об'єкта оподаткування потрібно вказувати в метрах квадратних з двома знаками після коми. Також у декларацію слід внести дані про кількість місяців перебування об'єкта нерухомості у власності платника в кожному кварталі звітного періоду.

      У новій формі декларації додатково міститиметься два додатки для розрахунку податкових зобов'язань окремо для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості.

      У теперішній редакції цього документа сума податку не поділяється на об'єкти житлової і нежитлової нерухомості.

      В оновленій формі податку на нерухомість, якщо об'єкти розташовані на території адміністративно-територіальних одиниць, які відповідають різним кодам Державного класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним відповідним контролюючим органом, то слід подавати одну податкову декларацію з декількома додатками відповідного типу.

      податок на нерухомість
      Мінфін України змінив форму декларації податку на нерухомість

      Наприкінці 2018-го року у Державній фіскальній службі звітували, що за рік українці сплатили рекордну суму податку на нерухомість – 753,2 мільйони гривень.

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      Теги: Новини нерухомості України Податки Ринок нерухомості Міністерство фінансів України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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