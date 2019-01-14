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      Скільки років українцям треба відкладати, щоб назбирати на власне житло: цифри вражають

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      За скільки років середньостатистичний українець може наскладати на власну квартиру
      За скільки років середньостатистичний українець може наскладати на власну квартиру / Колаж 24 каналу

      Попит на житло в Україні росте, але дозволити його собі можуть далеко не всі українці.

      Журналісти підрахували, скільки часу і з якими доходами середньостатистичний українець повинен економити та відкладати гроші, аби врешті-решт обзавестись власним помешканням, пише "Сегодня".

      За результатами аналізу даних з різних порталів нерухомості України, середня ціна за квадратний метр квартири у Києві у грудні 2018-го становила приблизно 1030 доларів. Для порівняння – у грудні 2017-го ця ціна коливалась в межах 1 200 доларів.

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      Схожа ситуація на місцевих ринках нерухомості спостерігається й в інших великих містах України – Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

      За даними Держстату, середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у першому півріччі 2018 року становили 9249 гривень.

      У місті заробляли в середньому 9541 гривню за місяць, в селі – 8648 грн. На одне домогосподарство припадає в середньому по 2,11 людини.

      Таким чином, сім'я з двох осіб заробляє в середньому трохи більше 9 тисяч гривень на місяць. Водночас середні витрати становлять приблизно 8150 гривень, або ж 3863 гривень на одну людину.

      Головними статтями витрат українських сімей є витрати на їжу та комунальні послуги. Так, на продукти харчування українці витрачають здебільшого 50% своїх витрат, а на комуналку трохи більше 15%.

      Так, при доході 9541 гривню звичайній українській сім'ї доводиться витрачати понад 5000 гривень щомісяця на продукти та компослуги.

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      Якщо не брати до уваги й інші щомісячні витрати у вигляді оплати за проїзд, купівлі одягу, техніки, витрат на відпочинок тощо, то щомісяця середньостатистична українська сім'я може відкласти приблизно 4500 гривень.

      Припустимо, що сім'я планує придбати квартиру у Києві. За даними порталів нерухомості, середня ціна квартири у столиці становить приблизно 38 тисяч доларів (за нинішнім курсом це трохи більше 1 мільйона гривень).

      Виходить, якщо сім'я щомісяця відкладатиме по 4432 гривні (сума, яка залишається після витрат на їжу і комуналку), то на квартиру вартістю в мільйон їм доведеться збирати майже 19 років (226 місяців).

      У Львові на подібну квартиру доведеться збирати трохи менше – приблизно 15 з половиною років.

      Майже стільки часу доведеться складати чесно зароблені, якщо плануєте купити житло в Одесі.

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      А от за помешкання у Харкові доведеться віддати значно менше.

      Вартість однокімнатних квартир коштують тут в середньому 17,4 тисяч доларів (476 тисяч гривень). Таким чином, аби купити власну доведеться відкладати гроші майже 10 років.

      У сусідньому Дніпрі ціни на житло трохи вищі, ніж у Харкові. Середня ціна однокімнатки тут становить 21,4 тисячу доларів. Щоб стати її щасливим власником, гроші доведеться відкладати щонайменше 11 років.

       

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      Теги: Новини нерухомості Гроші Новини нерухомості України Ринок нерухомості Купівля нерухомості Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 Канал
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