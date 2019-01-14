Сколько лет украинцам надо откладывать, чтобы накопить на собственное жилье: цифры впечатляют

Спрос на жилье в Украине растет, но позволить его себе могут далеко не все украинцы.

Журналисты подсчитали, сколько времени и с какими доходами среднестатистический украинец должен экономить и откладывать деньги, чтобы в конце концов обзавестись собственным жилищем, пишет "Сегодня".

По результатам анализа данных с различных порталов недвижимости Украины, средняя цена за квадратный метр квартиры в Киеве в декабре 2018-го составляла примерно 1030 долларов. Для сравнения – в декабре 2017-го эта цена колебалась в пределах 1 200 долларов.

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Похожая ситуация на местных рынках недвижимости наблюдается и в других крупных городах Украины – Львове, Одессе, Харькове и Днепре.

По данным Госкомстата, среднемесячные общие доходы одного домохозяйства в первом полугодии 2018 года составляли 9249 гривен.

В городе зарабатывали в среднем 9541 гривну за месяц, в селе – 8648 грн. На одно домохозяйство приходится в среднем по 2,11 человека.

Таким образом, семья из двух человек зарабатывает в среднем чуть больше 9 тысяч гривен в месяц. В то же время средние расходы составляют примерно 8150 гривен, или же 3863 гривен на одного человека.

Главными статьями расходов украинских семей являются расходы на еду и коммунальные услуги. Так, на продукты питания украинцы тратят в основном 50% своих расходов, а на коммуналку чуть больше 15%.

Так, при доходе 9541 гривна обычной украинской семье приходится тратить более 5000 гривен ежемесячно на продукты и комуслуги.

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Если не брать во внимание и другие ежемесячные расходы в виде оплаты за проезд, покупки одежды, техники, расходов на отдых и тому подобное, то ежемесячно среднестатистическая семья может отложить примерно 4500 тысячи гривен.

Предположим, что семья планирует приобрести квартиру в Киеве. По данным порталов недвижимости, средняя цена квартиры в столице составляет примерно 38 тысяч долларов (по нынешнему курсу это чуть более 1 миллиона гривен).

Получается, если семья ежемесячно будет откладывать по 4432 гривны (сумма, которая остается после расходов на еду и коммуналку), то на квартиру стоимостью в миллион им придется собирать почти 19 лет (226 месяцев).

Во Львове на подобную квартиру придется копить чуть меньше – примерно 15 с половиной лет.

Почти столько времени придется сдавать честно заработанные, если планируете купить жилье в Одессе.

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А вот за квартиру в Харькове придется отдать значительно меньше.

Стоимость однокомнатных квартир стоят здесь в среднем 17,4 тысяч долларов (476 тысяч гривен). Таким образом, чтобы купить собственную придется откладывать деньги почти 10 лет.

В соседнем Днепре цены на жилье немного выше, чем в Харькове. Средняя цена однокомнатки здесь составляет 21,4 тысячу долларов. Чтобы стать ее счастливым владельцем, деньги придется откладывать по меньшей мере 11 лет.