13:05
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко
      Вєсті.UA
      21:54, 16 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Українців поки не виселятимуть з гуртожитків: Рада продовжила мораторій

      1343 Читать новость на русском
      Рада продовжила мораторій на виселення з гуртожитків
      Рада продовжила мораторій на виселення з гуртожитків / wikimapia.org

      Депутати Верховної Ради проголосували за продовження мораторію на виселення мешканців гуртожитків.

      За відповідний закон в цілому №9102 проголосував 241 народний депутат.

      Читайте також: Скільки років українцям треба відкладати, щоб назбирати на власне житло: цифри вражають

      Попередня редакція закону передбачала, що мораторій на виселення мешканців гуртожитку діятиме до завершення реалізації Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2017-2021 роки.

      Згідно з цією програмою мораторій, на виселення мешканців гуртожитків мав діяти до 1 січня 2022 року.

      Відповідно до законопроекту, поки ця програма не є реалізована і гуртожитки не передані у власність територіальних громад, заборонено виселяти їхніх мешканців. Йдеться про гуртожитки, збудовані до 1 грудня 1991 року.

      Закон також забороняє відчуження такого житла, крім як передачу його у комунальну власність міських, селищних чи сільських рад відповідно до закону.

      Читайте також: 184 гуртожитки: у Порошенка відзвітували про темпи здачі нового житла для військових

      Щоправда, ухвалений закон не поширюється на виселення за рішенням суду.

      У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що Кабмін досі не подав на розгляд парламенту відповідної загальноцільової державної програми, через це терміни дії мораторію на виселення мешканців гуртожитків вказали з формулюванням: "з дня опублікування цього Закону до завершення виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад".

      Закон набуде чинності з наступного дня після його публікації.

      Читайте також:
      Теги: Новини політики Новини нерухомості України Верховна Рада Новини нерухомості Законодавство
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
      сьогодні , 13:00 Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
      Олександр Бевза 18
      "Ексклюзивна оренда": як працює схема Кернеса на ринках Харкова
      сьогодні , 12:07 "Ексклюзивна оренда": як працює схема Кернеса на ринках Харкова
      207
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      813
      Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?
      сьогодні , 12:02 Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?
      Олександр Гаврутенко 163
      Усику – 32: головні цитати боксера про любов до України, віру в Бога та чий Крим
      сьогодні , 11:00 Усику – 32: головні цитати боксера про любов до України, віру в Бога та чий Крим
      295
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      Проросійські бойовики керованою ракетою спалили автівку ЗСУ
      19 листопада 2018 , 23:29
      "Я читаю, що Ворскла здала матч Шахтарю": Вацко гостро відповів на чутки про фінансування Ярославським трансферів Динамо
       13 серпня 2018 , 18:37
      Гравець Олімпіка потрапив у ДТП та покинув місце аварії, аби забити Арсеналу-Київ
       23 вересня 2018 , 11:31
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук