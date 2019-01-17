Українців поки не виселятимуть з гуртожитків: Рада продовжила мораторій
Депутати Верховної Ради проголосували за продовження мораторію на виселення мешканців гуртожитків.
За відповідний закон в цілому №9102 проголосував 241 народний депутат.
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Попередня редакція закону передбачала, що мораторій на виселення мешканців гуртожитку діятиме до завершення реалізації Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2017-2021 роки.
Згідно з цією програмою мораторій, на виселення мешканців гуртожитків мав діяти до 1 січня 2022 року.
Відповідно до законопроекту, поки ця програма не є реалізована і гуртожитки не передані у власність територіальних громад, заборонено виселяти їхніх мешканців. Йдеться про гуртожитки, збудовані до 1 грудня 1991 року.
Закон також забороняє відчуження такого житла, крім як передачу його у комунальну власність міських, селищних чи сільських рад відповідно до закону.
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Щоправда, ухвалений закон не поширюється на виселення за рішенням суду.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що Кабмін досі не подав на розгляд парламенту відповідної загальноцільової державної програми, через це терміни дії мораторію на виселення мешканців гуртожитків вказали з формулюванням: "з дня опублікування цього Закону до завершення виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад".
Закон набуде чинності з наступного дня після його публікації.