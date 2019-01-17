Українців поки не виселятимуть з гуртожитків: Рада продовжила мораторій

Депутати Верховної Ради проголосували за продовження мораторію на виселення мешканців гуртожитків.

За відповідний закон в цілому №9102 проголосував 241 народний депутат.

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Парламентарії ухвалили Закон про внесення змін до пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"️ https://t.co/BfE9DLrHbj pic.twitter.com/49BXmbjVzl — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 15 січня 2019 р.

Попередня редакція закону передбачала, що мораторій на виселення мешканців гуртожитку діятиме до завершення реалізації Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2017-2021 роки.

Згідно з цією програмою мораторій, на виселення мешканців гуртожитків мав діяти до 1 січня 2022 року.

Відповідно до законопроекту, поки ця програма не є реалізована і гуртожитки не передані у власність територіальних громад, заборонено виселяти їхніх мешканців. Йдеться про гуртожитки, збудовані до 1 грудня 1991 року.

Закон також забороняє відчуження такого житла, крім як передачу його у комунальну власність міських, селищних чи сільських рад відповідно до закону.

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Щоправда, ухвалений закон не поширюється на виселення за рішенням суду.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що Кабмін досі не подав на розгляд парламенту відповідної загальноцільової державної програми, через це терміни дії мораторію на виселення мешканців гуртожитків вказали з формулюванням: "з дня опублікування цього Закону до завершення виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад".

Закон набуде чинності з наступного дня після його публікації.