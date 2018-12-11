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      184 гуртожитки: у Порошенка відзвітували про темпи здачі нового житла для військових

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      В Україні будують 184 нових гуртожитки для військових
      В Україні будують 184 нових гуртожитки для військових / Facebook

      Будівництво нових гуртожитків для військовослужбовців називають наймасштабнішим в Україні.

      У День Збройних сил України 6 грудня перші військовослужбовці заселились у гуртожиток нового типу у Старичах на Львівщині.

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      У цьому населеному пункті, який розташований неподалік від Яворівського полігону, загалом зведено 8 таких гуртожитків.

      Позаштатний радник Президента Юрій Бірюков відзвітував, якими темпами просувається будівництво решти зі 184 гуртожитків для військових по всій Україні, які, за його словами, є наймасштабнішим в Україні.

      У своєму Facebook Бірюков зазначив, що півтора десятки таких гуртожитків, які вперше за роки незалежності будують за новим проектом, уже перебувають на фінальній стадії.

      Він показав, як виглядає це будівництво у різних куточках України і примітно, що усі гуртожитки схожі між собою, тому їх легко впізнати.

      Будівництво нових гуртожитків для військових в Україні: дивіться відео

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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