184 гуртожитки: у Порошенка відзвітували про темпи здачі нового житла для військових

Будівництво нових гуртожитків для військовослужбовців називають наймасштабнішим в Україні.

У День Збройних сил України 6 грудня перші військовослужбовці заселились у гуртожиток нового типу у Старичах на Львівщині.

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У цьому населеному пункті, який розташований неподалік від Яворівського полігону, загалом зведено 8 таких гуртожитків.

Позаштатний радник Президента Юрій Бірюков відзвітував, якими темпами просувається будівництво решти зі 184 гуртожитків для військових по всій Україні, які, за його словами, є наймасштабнішим в Україні.

У своєму Facebook Бірюков зазначив, що півтора десятки таких гуртожитків, які вперше за роки незалежності будують за новим проектом, уже перебувають на фінальній стадії.

Він показав, як виглядає це будівництво у різних куточках України і примітно, що усі гуртожитки схожі між собою, тому їх легко впізнати.

Будівництво нових гуртожитків для військових в Україні: дивіться відео