Скільки нацгвардійців отримають житло вже до кінця року: цифра від Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, скільки сімей українських нацгвардійців вже до кінця 2018 року отримають власне житло.

За словами глави МВС, вже до кінця року понад 550 сімей співробітників Національної гвардії України стануть щасливими власниками власних помешкань.

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Про це Аваков заявив під час розширеного засідання воєнної ради Нацгвардії, інформує прес-служба відомства.

Він пояснив, що таким чином влада намагається якісно мотивувати нацгвардійців, напередодні складного, за словами Авакова, 2019-го року, коли Україну чекають дві пари виборів.

Вже з 1 січня 2019 року зарплати гвардійців будуть підвищені в середньому на 30%, а до кінця поточного року 569 сімей гвардійців отримують житло,

– анонсував глава МВС.

На розширеному засіданні військової ради НГУ визначили стратегію і тактичні моделі дій під час виборчої кампанії, становлення помісної церкви, масових заходів. Принцип роботи Нацгвардії - безпека і рівність перед законом для всіх, незалежно від прапорів, гасел і бойових заслуг pic.twitter.com/3S1gfrQcyn — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 7 грудня 2018 р.

Він також зазначив, що до кінця 2019 року буде започатковано низку програм для Національної гвардії, зокрема із забезпечення гвардійців житлом.

Нагадаємо, раніше подібна мотиваційна програма була запроваджена для поліцейських. Співробітникам Нацполіції та ДСНС потрібно виконати всього 4 умови, щоб отримати власне помешкання.