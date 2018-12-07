Сколько нацгвардейцев получат жилье уже до конца года: цифра от Авакова
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, сколько семей украинских нацгвардейцев уже к концу 2018 получат собственное жилье.
По словам главы МВД, уже к концу года более 550 семей сотрудников Национальной гвардии Украины станут счастливыми обладателями собственных квартир.
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Об этом Аваков заявил во время расширенного заседания военного совета Нацгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Он объяснил, что таким образом власти пытаются качественно мотивировать нацгвардейцев, накануне сложного, по словам Авакова, 2019-го года, когда Украину ждут две пары выборов.
Уже с 1 января 2019 года зарплаты гвардейцев будут повышены в среднем на 30%, а к концу текущего года 569 семей гвардейцев получают жилье,
– анонсировал глава МВД.
Он также отметил, что до конца 2019 года будет начат ряд программ для Национальной гвардии, в частности по обеспечению гвардейцев жильем.
Напомним, ранее подобная мотивационная программа была введена для полицейских. Сотрудникам Нацполиции и ГСЧС нужно выполнить всего 4 условия, чтобы получить собственное жилье.