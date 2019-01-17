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      Украинский пока не будут выселять из общежитий: Рада продлила мораторий

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      Рада продлила мораторий на выселение из общежитий
      Рада продлила мораторий на выселение из общежитий / wikimapia.org

      Депутаты Верховной Рады проголосовали за продление моратория на выселение жителей общежитий.

      За соответствующий закон в целом №9102 проголосовал 241 народный депутат.

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      Предыдущая редакция закона предусматривала, что мораторий на выселение жителей общежития будет действовать до завершения реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2017-2021 годы.

      Согласно этой программе мораторий на выселение жителей общежитий должен был действовать до 1 января 2022 года.

      Согласно законопроекту, пока эта программа не реализована и общежития не переданы в собственность территориальных общин, запрещено выселять их жителей. Речь идет об общежитиях, построенных до 1 декабря 1991 года.

      Закон также запрещает отчуждение такого жилья, кроме как передачу его в коммунальную собственность городских, поселковых или сельских советов в соответствии с законом.

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      Правда, принятый закон не распространяется на выселение по решению суда.

      В пояснительной записке к законопроекту указано, что Кабмин до сих пор не подал на рассмотрение парламента соответствующей общецелевой государственной программы, поэтому сроки действия моратория на выселение жителей общежитий указали с формулировкой: "со дня опубликования настоящего Закона до завершения выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин".

      Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.

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      Теги: Новости недвижимости Украины Верховная Рада Новости недвижимости Новости политики Законодательство
      Источник: 24 канал
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