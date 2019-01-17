Украинский пока не будут выселять из общежитий: Рада продлила мораторий

Депутаты Верховной Рады проголосовали за продление моратория на выселение жителей общежитий.

За соответствующий закон в целом №9102 проголосовал 241 народный депутат.

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Парламентарії ухвалили Закон про внесення змін до пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"️ https://t.co/BfE9DLrHbj pic.twitter.com/49BXmbjVzl — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 15 січня 2019 р.

Предыдущая редакция закона предусматривала, что мораторий на выселение жителей общежития будет действовать до завершения реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2017-2021 годы.

Согласно этой программе мораторий на выселение жителей общежитий должен был действовать до 1 января 2022 года.

Согласно законопроекту, пока эта программа не реализована и общежития не переданы в собственность территориальных общин, запрещено выселять их жителей. Речь идет об общежитиях, построенных до 1 декабря 1991 года.

Закон также запрещает отчуждение такого жилья, кроме как передачу его в коммунальную собственность городских, поселковых или сельских советов в соответствии с законом.

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Правда, принятый закон не распространяется на выселение по решению суда.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что Кабмин до сих пор не подал на рассмотрение парламента соответствующей общецелевой государственной программы, поэтому сроки действия моратория на выселение жителей общежитий указали с формулировкой: "со дня опубликования настоящего Закона до завершения выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин".

Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.

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