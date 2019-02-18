12:19
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Купівля житла на вторинному ринку: що треба знати про розрахунки

      309 Читать новость на русском
      Купівля житла на вторинному ринку нерухомості
      Купівля житла на вторинному ринку нерухомості / unsplash.com

      Якщо ви остаточно визначились з купівлею квартири на вторинному ринку нерухомості, зважили усі переваги та недоліки такого рішення, варто детально дізнатись, як відбуваються розрахунки під час купівля житла на вторинці.

      Нерухомість 24 уже писала, як перевірити надійність житла на вторинному ринку нерухомості.

      Читайте також: Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям

      Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" у коментарі Нерухомість 24 розповіли, що треба знати про розрахунки, купуючи житло на вторинному ринку.

      Чи повертається завдаток?

      Перед тим, як провести операцію з купівлі-продажу нерухомості, сторони домовляються про певний аванс чи завдаток і встановлюють строк, впродовж якого повинна відбутись угода.

      Фахівці наголошують, що передавати аванс чи завдаток варто лише на основі попереднього договору, в якому буде чітко прописано домовленості сторін про термін, вартість, зобов'язання продавці тощо.

      Здебільшого, якщо після передачі завдатку покупець відмовляється купувати нерухомість, сума йому не повертається.

      У випадку, якщо укладати основну угоду відмовляється продавець, то він зобов'язаний повернути покупцеві завдаток у подвійному розмірі.

      купівля нерухомості вторинний ринок завдаток гроші
      Купівля нерухомості на вторинному ринку: коли повертається завдаток?

      Готівкою чи безготівкою?

      За згодою сторін розрахунок може відбуватись як у готівковій, так і безготівковій формі.

      При безготівковому розрахунку кошти перераховуються на рахунок продавця, який обов'язково має бути вказаний у договорі.

      Важливо знати, що на сьогодні банки в Україні повинні перевіряти джерело походження коштів у всіх клієнтів, які хочуть провести операції на суму понад 150 000 гривень. Тому покупець повинен бути готовий надати фінустанові таку інформацію. На практиці розрахунки за купівлю нерухомості на вторинці частіше відбуваються готівкою.

      Попри законодавчу заборону розрахунків між фізичними особами готівкою на суму понад 150 тисяч гривень на добу, для фізичних осіб не встановлено відповідальності за таке порушення. Сторони самостійно відповідають за таку операцію – нотаріус не зобов'язаний перевірити, чи вони розрахувались.

      У договорі зазвичай зазначають, що розрахунок відбувся до дня укладення договору.

      Більше про купівлю житла читайте у матеріалі: Житло на вторинному ринку: як купити надійно

      ціни на нерухомість 2018 вторинний ринок

      Як змінились ціни на вторинному ринку нерухомості у містах України за підсумками 2018: інфографіка

       

      Читайте також:
      blog_ava
      Відмовитися від "Північного потоку-2", – віце-президент США зробив рішучу заяву
      сьогодні
      2521
      Теги: Гроші Новини нерухомості України Купівля нерухомості Вторинний ринок нерухомості Поради Ринок нерухомості Законодавство Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      сьогодні , 11:01 "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      Юлія Ліпенцева 537
      Доброволець з Донбасу: Я не повернуся у Донецьку область – не хочу там жити
      сьогодні , 09:03 Доброволець з Донбасу: Я не повернуся у Донецьку область – не хочу там жити
      Євгенія Мазур 3
      Супрун пояснила, чи варто вести дитину з кашлем до садка чи школи
      сьогодні , 09:18 Супрун пояснила, чи варто вести дитину з кашлем до садка чи школи
      2196
      Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель
      сьогодні , 08:40 Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель
      Ольга Черненко 1323
      Головні новини 17 лютого: новий позов проти Супрун і Трампа висунули на Нобелівську премію
      сьогодні , 08:03 Головні новини 17 лютого: новий позов проти Супрун і Трампа висунули на Нобелівську премію
      2900
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук