Купівля житла на вторинному ринку: що треба знати про розрахунки

Якщо ви остаточно визначились з купівлею квартири на вторинному ринку нерухомості, зважили усі переваги та недоліки такого рішення, варто детально дізнатись, як відбуваються розрахунки під час купівля житла на вторинці.

Нерухомість 24 уже писала, як перевірити надійність житла на вторинному ринку нерухомості.

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Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" у коментарі Нерухомість 24 розповіли, що треба знати про розрахунки, купуючи житло на вторинному ринку.

Чи повертається завдаток?

Перед тим, як провести операцію з купівлі-продажу нерухомості, сторони домовляються про певний аванс чи завдаток і встановлюють строк, впродовж якого повинна відбутись угода.

Фахівці наголошують, що передавати аванс чи завдаток варто лише на основі попереднього договору, в якому буде чітко прописано домовленості сторін про термін, вартість, зобов'язання продавці тощо.

Здебільшого, якщо після передачі завдатку покупець відмовляється купувати нерухомість, сума йому не повертається.

У випадку, якщо укладати основну угоду відмовляється продавець, то він зобов'язаний повернути покупцеві завдаток у подвійному розмірі.



Купівля нерухомості на вторинному ринку: коли повертається завдаток?

Готівкою чи безготівкою?

За згодою сторін розрахунок може відбуватись як у готівковій, так і безготівковій формі.

При безготівковому розрахунку кошти перераховуються на рахунок продавця, який обов'язково має бути вказаний у договорі.

Важливо знати, що на сьогодні банки в Україні повинні перевіряти джерело походження коштів у всіх клієнтів, які хочуть провести операції на суму понад 150 000 гривень. Тому покупець повинен бути готовий надати фінустанові таку інформацію. На практиці розрахунки за купівлю нерухомості на вторинці частіше відбуваються готівкою.

Попри законодавчу заборону розрахунків між фізичними особами готівкою на суму понад 150 тисяч гривень на добу, для фізичних осіб не встановлено відповідальності за таке порушення. Сторони самостійно відповідають за таку операцію – нотаріус не зобов'язаний перевірити, чи вони розрахувались.

У договорі зазвичай зазначають, що розрахунок відбувся до дня укладення договору.

Більше про купівлю житла читайте у матеріалі: Житло на вторинному ринку: як купити надійно

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