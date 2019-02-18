Покупка жилья на вторичном рынке: что нужно знать о расчетах

Если вы окончательно определились с покупкой квартиры на вторичном рынке недвижимости, взвесили все преимущества и недостатки такого решения, стоит подробно узнать, как происходят расчеты при покупка жилья на вторичке.

Недвижимость 24 уже писала, как проверить надежность жилья на вторичном рынке недвижимости.

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Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" в комментарии Недвижимости 24 рассказали, что нужно знать о расчетах, покупая жилье на вторичном рынке.

Возвращается ли задаток?

Перед тем, как провести операцию по купле-продаже недвижимости, стороны договариваются про определенный аванс или задаток и устанавливают срок, в течение которого должна состояться сделка.

Специалисты отмечают, что передавать аванс или задаток стоит лишь на основе предварительного договора, в котором будет четко прописано договоренности сторон о сроке, стоимости, обязательствах продавцы и тому подобном.

В основном, если после передачи задатка покупатель отказывается покупать недвижимость, сумма ему не возвращается.

В случае, если заключать основной договор отказывается продавец, то он обязан вернуть покупателю задаток в двойном размере.

Покупка недвижимости на вторичном рынке: когда возвращается задаток?

Наличными или безналичными?

По соглашению сторон расчет может происходить как в наличной, так и безналичной форме.

При безналичном расчете средства перечисляются на счет продавца, который обязательно должен быть указан в договоре.

Важно знать, что сегодня банки в Украине должны проверять источник происхождения средств во всех клиентов, которые хотят провести операции на сумму свыше 150 тысяч гривен. Поэтому покупатель должен быть готов предоставить финучреждению такую ​​информацию. На практике расчеты за покупку недвижимости на вторичке чаще происходят наличными.

Несмотря на законодательный запрет расчетов между физическими лицами наличными на сумму более 150 тысяч гривен в сутки, для физических лиц не установлена ​​ответственность за такое нарушение. Стороны самостоятельно несут ответственность за такую ​​операцию – нотариус не обязан проверять, рассчитались ли они.

В договоре обычно отмечают, что расчет состоялся в день заключения договора.

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