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      Покупка жилья на вторичном рынке: что нужно знать о расчетах

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      Покупка жилья на вторичном рынке недвижимости
      Покупка жилья на вторичном рынке недвижимости / unsplash.com

      Если вы окончательно определились с покупкой квартиры на вторичном рынке недвижимости, взвесили все преимущества и недостатки такого решения, стоит подробно узнать, как происходят расчеты при покупка жилья на вторичке.

      Недвижимость 24 уже писала, как проверить надежность жилья на вторичном рынке недвижимости.

      Читайте также: Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам

      Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" в комментарии Недвижимости 24 рассказали, что нужно знать о расчетах, покупая жилье на вторичном рынке.

      Возвращается ли задаток?

      Перед тем, как провести операцию по купле-продаже недвижимости, стороны договариваются про определенный аванс или задаток и устанавливают срок, в течение которого должна состояться сделка.

      Специалисты отмечают, что передавать аванс или задаток стоит лишь на основе предварительного договора, в котором будет четко прописано договоренности сторон о сроке, стоимости, обязательствах продавцы и тому подобном.

      В основном, если после передачи задатка покупатель отказывается покупать недвижимость, сумма ему не возвращается.

      В случае, если заключать основной договор отказывается продавец, то он обязан вернуть покупателю задаток в двойном размере.

      купівля нерухомості вторинний ринок завдаток грошіПокупка недвижимости на вторичном рынке: когда возвращается задаток?

      Наличными или безналичными?

      По соглашению сторон расчет может происходить как в наличной, так и безналичной форме.

      При безналичном расчете средства перечисляются на счет продавца, который обязательно должен быть указан в договоре.

      Важно знать, что сегодня банки в Украине должны проверять источник происхождения средств во всех клиентов, которые хотят провести операции на сумму свыше 150 тысяч гривен. Поэтому покупатель должен быть готов предоставить финучреждению такую ​​информацию. На практике расчеты за покупку недвижимости на вторичке чаще происходят наличными.

      Несмотря на законодательный запрет расчетов между физическими лицами наличными на сумму более 150 тысяч гривен в сутки, для физических лиц не установлена ​​ответственность за такое нарушение. Стороны самостоятельно несут ответственность за такую ​​операцию – нотариус не обязан проверять, рассчитались ли они.

      В договоре обычно отмечают, что расчет состоялся в день заключения договора.

      Больше о покупке жилья читайте в материале: Жилье на вторичном рынке: как купить надежно

      ціни на нерухомість 2018 вторинний ринок

      Как изменились цены на вторичном рынке недвижимости в городах Украины по итогам 2018: инфографика

       
       
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      Теги: Деньги Рынок недвижимости Советы Вторичный рынок недвижимости Покупка недвижимости Новости недвижимости Украины Законодательство Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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