Покупка жилья на вторичном рынке: что нужно знать о расчетах
Если вы окончательно определились с покупкой квартиры на вторичном рынке недвижимости, взвесили все преимущества и недостатки такого решения, стоит подробно узнать, как происходят расчеты при покупка жилья на вторичке.
Недвижимость 24 уже писала, как проверить надежность жилья на вторичном рынке недвижимости.
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Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" в комментарии Недвижимости 24 рассказали, что нужно знать о расчетах, покупая жилье на вторичном рынке.
Возвращается ли задаток?
Перед тем, как провести операцию по купле-продаже недвижимости, стороны договариваются про определенный аванс или задаток и устанавливают срок, в течение которого должна состояться сделка.
Специалисты отмечают, что передавать аванс или задаток стоит лишь на основе предварительного договора, в котором будет четко прописано договоренности сторон о сроке, стоимости, обязательствах продавцы и тому подобном.
В основном, если после передачи задатка покупатель отказывается покупать недвижимость, сумма ему не возвращается.
В случае, если заключать основной договор отказывается продавец, то он обязан вернуть покупателю задаток в двойном размере.
Покупка недвижимости на вторичном рынке: когда возвращается задаток?
Наличными или безналичными?
По соглашению сторон расчет может происходить как в наличной, так и безналичной форме.
При безналичном расчете средства перечисляются на счет продавца, который обязательно должен быть указан в договоре.
Важно знать, что сегодня банки в Украине должны проверять источник происхождения средств во всех клиентов, которые хотят провести операции на сумму свыше 150 тысяч гривен. Поэтому покупатель должен быть готов предоставить финучреждению такую информацию. На практике расчеты за покупку недвижимости на вторичке чаще происходят наличными.
Несмотря на законодательный запрет расчетов между физическими лицами наличными на сумму более 150 тысяч гривен в сутки, для физических лиц не установлена ответственность за такое нарушение. Стороны самостоятельно несут ответственность за такую операцию – нотариус не обязан проверять, рассчитались ли они.
В договоре обычно отмечают, что расчет состоялся в день заключения договора.
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