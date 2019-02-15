Как проверить надежность жилья на вторичном рынке: важные нюансы

Когда вы решились на покупку жилья, и ваш выбор остановился на вторичном рынке, перед тем как окончательно сделать выбор, стоит знать несколько важных нюансов.

Недвижимость 24 узнала у юристов по недвижимости из адвокатского объединения "Бачинский и партнеры", что надо знать перед покупкой жилья на вторичном рынке.

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Какие документы стоит проверить перед покупкой?

Важно проверить все документы, подтверждающие право собственности на квартиру, сведения о собственнике жилья, оплату коммунальных услуг и тому подобное.

Среди основных пунктов, которые юристы советуют проверить особенно тщательно перед тем, как купить жилье на вторичном рынке такие:

1. Информация о владельце. Кроме проверки конкретной квартиры в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, стоит тоже проверить и владельца – нет ли у него наложенного запрета отчуждения имущества. Такую информацию можно найти в Едином реестре должников.

Владельца тоже стоит проверить на Официальном портале судебной власти – нет ли у него, например, судебных споров с мужем или женой о разделе имущества или споров с предыдущими владельцами.

2. Судебные дела по недвижимости. Их можно попробовать отыскать самостоятельно в Едином реестре судебных решений. Поисковым параметром может служить точный адрес улицы и дома.

Таким образом можно найти судебные дела по поводу квартиры, о взыскании задолженности.

3. Информация о задолженности по уплате коммунальных услуг. Для этого продавец должен предоставить последние квитанции об осуществлении оплаты, с которыми можно сверить показатели счетчиков.

Самостоятельно задолженность можно попробовать проверить в системе Приват24 еще перед предоставлением квитанций. Перед покупкой квартиры важно сверить последние оплаченные квитанции с реальными показателями счетчика.

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Юристы рассказывают о случаях, когда покупатели хотели обмануть на 4000-5000 гривен, скрывая актуальный показатель счетчика.

В любом случае специалисты советуют лично осмотреть помещение, которое рассматриваете для покупки, сверить планировку с техническим паспортом.

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