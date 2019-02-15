Як перевірити надійність житла на вторинному ринку: важливі нюанси

Коли ви зважились на купівлю житла і ваш вибір зупинився на вторинному ринку, перед тим як зробити остаточно вибір варто знати про кілька важливих нюансів.

Нерухомість 24 дізналась у юристів з нерухомості з адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери", що треба знати перед купівлею житла на вторинному ринку.

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Які документи варто перевірити перед купівлею?

Важливо перевірити усі документи, що підтверджують право власності на квартиру, відомості про власника житла, сплату комунальних послуг тощо.

Серед основних пунктів, які юристи радять перевірити особливо ретельно перед тим, як придбати житло на вторинному ринку такі:

1. Інформація про власника. Крім перевірки конкретної квартири в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, варто теж перевірити й власника – чи нема у нього накладеної заборони відчуження майна. Таку інформацію можна знайти у Єдиному реєстрі боржників.

Власника теж варто перевірити на Офіційному порталі судової влади – чи нема у нього, наприклад, судових спорів з чоловіком чи дружиною про поділ майна чи спорів з попередніми власниками.

2. Судові справи щодо нерухомості. Їх можна спробувати відшукати самотужки в Єдиному реєстрі судових рішень. Пошуковим параметром може слугувати точна адреса вулиці та будинку.

Таким чином можна знайти судові справи щодо квартири, про стягнення заборгованості.

3. Інформація про заборгованість щодо сплати комунальних послуг. Для цього продавець повинен надати останні квитанції про здійснення оплати, з якими можна звірити показники лічильників.

Самостійно заборгованість можна спробувати перевірити у системі Приват24 ще перед наданням квитанцій. Перед придбанням квартири важливо звірити останні оплачені квитанції з реальними показниками лічильника.

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Юристи розповідають про випадки, коли покупців хотіли обманути на 4000-5000 гривень, приховуючи актуальний показник лічильника.

У будь-якому разі фахівці радять особисто оглянути помешкання, яке розглядаєте для купівлі, звірити планування з технічним паспортом.

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Нерухомість 24 раніше писала про те, скільки років середньостатистичному українцеві треба працювати, аби купити власну квартиру у новобудові.



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