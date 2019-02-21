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      Покупка жилья на вторичном рынке: на что обратить внимание в договоре

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      Покупка жилья на вторичном рынке недвижимости: на что обратить внимание в договоре
      Покупка жилья на вторичном рынке недвижимости: на что обратить внимание в договоре / Иллюстрация // Фото из соцсетей

      Покупка недвижимости – это всегда ответственный шаг. Покупая квартиру на вторичном рынке недвижимости специалисты советуют быть вдвое внимательнее.

      Недвижимость 24 уже писала о том, на какие важные нюансы следует обратить внимание, выбирая недвижимость на вторичном рынке и о том, как обычно происходят рассчеты.

      Читайте также: 5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости

      Когда вы уже окончательно определились с квартирой, которую хотите приобрести, особое внимание следует уделить документам.

      Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" объяснили, когда следует быть особенно бдительными на этапе подписания договора.

      Какие документы должен предоставить продавец?

      Обязательно:

      правоустанавливающий документ на квартиру. Это может быть нотариально удостоверенный договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве собственности на квартиру и тому подобное;

      –​ выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности. Это может быть информационная справка, регистрационное удостоверение (в зависимости от года приобретения права собственности);

      –​ технический паспорт на квартиру, в котором можно увидеть, не были ли осуществлены незаконные перепланировки;

      ​ экспертная оценка;

      –​ справка о зарегистрированных лицах.

      Если продавец недвижимости находится в браке, необходимо также согласие супруга на продажу этого имущества. Такое же согласие требуется, если продавец разведен, а общее имущество было приобретено во время брака.

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      Покупка жилья на вторичном рынке недвижимости

      Что обязательно нужно указать в договоре?

      – для покупателя дополнительными гарантиями является положение о том, что в квартире никто не зарегистрирован, никаких перепланировок ни происходило, задолженности по коммуналке нет, нет скрытых недостатков или дефектов и тому подобное. Покупателя должно насторожить, если продавец будет против какого-либо из таких положений;

      – в документе должен быть предусмотрен срок освобождения квартиры от вещей владельца и его выселения. Дополнительно можно указать перечень имущества, остающегося, если таковое имеется;

      – юристы настоятельно рекомендуют не указывать в договоре меньшую стоимость квартиры для оптимизации налогов. Указать нужно только реальную цену продажи, чтобы обезопасить себя от любых недоразумений в будущем, когда договор могут признать недействительным, и вам вернут только ту сумму, которая была указано в документах.

      – если расчет происходит в момент подписания договора, нужно отметить о проведении полного расчета и отсутствии у продавца претензий к покупателю.

      Больше о том, как приобрести недвижимость на вторичке без сюрпризов читайте в материале: Жилье на вторичном рынке: как купить надежно

       

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      Теги: Вторичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Покупка недвижимости Советы
      Источник: 24 канал
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