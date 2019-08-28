Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы

Что такое приватизация жилья, можно ли это сделать бесплатно и какие важные "подводные камни" стоит знать перед тем, как перевести квартиру из государственной собственности в частную.

Если вы проживаете в доме, принадлежащем государственному жилищному фонду, то имеете право его приватизировать.

Читайте по теме: Как легализовать частный дом или дачу: пошаговая инструкция

Актуальные советы и нюансы о приватизации жилья в Украине сообщил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Приватизация касается квартир в многоквартирных домах, комнат в коммунальных квартирах и даже комнат в общежитиях.

Узнайте больше: Кто и как может приватизировать комнату в общежитии: инструкция

Зачем нужна приватизация жилья?

чтобы продать или подарить жилье; оставить его в наследство; отдать под залог при оформлении кредита; сдавать жилье в аренду на законных основаниях; делать реконструкцию или перепланировку.

Важно! Приватизацию квартиры можно осуществить только при наличии ордера на нее. Лицо, указанное в этом документе, является нанимателем, те, кто был вселены или прописаны вместе с ним, относятся к членам семьи и являются участниками процедуры приватизации.



Приватизация квартиры возможна только при наличии ордера на нее

Какие объекты недвижимости приватизировать нельзя?

• самовольно перепланированные и переоборудованные;

• жилые помещения;

• квартиры, которые принадлежат или относятся к помещениям музеев;

• комнаты общежитий в военных городках, ботсадах или заповедниках;

• аварийные объекты и те, что расположены в зоне отчуждения включительно.

С полным перечнем объектов, не подлежащих приватизации можно ознакомиться в Законе Украины "О приватизации государственного жилищного фонда".

Интересно! Вентилятор, забор и труба: самые странные объекты малой приватизации в Украине

Приватизация недвижимости является бесплатной?

В соответствии с действующим законодательством бесплатно приватизировать можно такое недвижимое имущество:

► однокомнатные квартиры;

► квартира, которая была получена при сносе дома и компенсация в денежной форме не была получена;

► если в жилье прописан льготник;

► объекты, где проживают многодетные семьи и военнослужащие.

Чтобы процедура приватизации была бесплатной, следует учесть площадь жилья и количество зарегистрированных в нем человек.

Санитарная норма – 21 м кв на квартиросъемщика. Приватизация квартиры такой площади происходит бесплатно. Также добавляется 21 метр квадратный на каждого участника и 10 м кв на всю семью. То есть семья из 2 человек может бесплатно приватизировать квартиры площадью 52 метра квадратных.



Приватизация квартиры: как это сделать бесплатно

Какие документы нужны для приватизации жилья?

* заявление на приватизацию квартиры, жилого помещения в общежития, комнаты в коммунальной квартире (подписи нанимателя и членов семьи заверяются руководителем предприятия по обслуживанию жилья (ЖЭК). Пример заявления по ссылке.

* копии паспортов заявителя и всех членов его семьи (для детей до 14 лет – копии свидетельств о рождении);

* копии свидетельства о рождении, о браке, о расторжении брака, решения суда о расторжении брака, вступившего в законную силу;

* справки о регистрации места жительства заявителя и всех членов его семьи, зарегистрированных в квартире (доме), жилом помещении, общежитии, комнаты в коммунальной квартире.

* техпаспорт на квартиру (комнату, жилой блок, секцию) и его копия.

* копия ордера на жилое помещение или ордера на жилую площадь в общежитии, заверенную обслуживающей организацией (Жэком);

* документ, подтверждающий, что вы не участвовали в приватизации, то есть неиспользованные жилищные чеки

Что такое жилые чеки?

Это приватизационные бумаги, получаемые всеми гражданами Украины и при приватизации государственного жилого фонда.

* копия документа, подтверждающего право на льготные условия приватизации (при наличии).

* в случае временного отсутствия членов семьи нанимателя – необходима их заявление-согласие на приватизацию.

Читайте также: Покупка жилья на вторичном рынке: на что обратить внимание в договоре

Стоит знать! За несовершеннолетних членов семьи нанимателя решение о приватизации принимают родители (усыновители) или опекуны. Согласие на участие детей они удостоверяют своими подписями в заявлении возле фамилии ребенка.

Важно! При подаче документов обязательно потребуются оригиналы для сверки данных. Если предоставление документов для приватизации квартиры поручено не владельцу, то необходимо получить нотариальную доверенность.



Что надо знать о приватизации квартиры

Куда идти с документаты для приватизации?

Когда вы собрали все документы, необходимые для приватизации, необходимо обратиться в отделы приватизации местной госадминистрации, органов местного самоуправления, государственных предприятий, организаций, учреждений, в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится государственный жилищный фонд.

Документы также можно подать через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в вашем населенном пункте.

Вам также может быть интересно: Как ввести в эксплуатацию частный дом: 3 шага

Выписку из Госреестра о праве собственности на приватизированное жилье вы сможете получить в течение 30 календарных дней после того, как подадите документы.