Приватизация комнаты в общежитии: что об этом нужно знать

В начале февраля 2019 года в Украине продлили мораторий на выселение жителей общежитий. Еще летом 2018 правительство урегулировало процедуру приватизации комнаты в общежитиях.

Недвижимость 24 выясняла, кто и на каких основаниях имеет право приватизировать комнату в общежитии.

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Кто имеет право на приватизацию?

Приватизировать комнату в общежитии имеют право украинцы и члены их семей, у которых нет другого жилья, а также одинокие граждане, которые не имеют собственного жилья.

Чтобы приватизировать это жилье, они должны проживать в нем 5 или более лет.

Если речь идет об общежитиях коридорного типа, то приватизации подлежат только комнаты, имеющие соответствующие номера.

Иногда человека регистрируют не в конкретной комнате, а просто по адресу расположения общежития. В таком случае, чтобы доказать факт проживания в конкретной комнате, следует обращаться в суд.

За несовершеннолетних членов семьи решение о приватизации принимают родители. Если ребенку от 14 до 18 лет, к заявлению необходимо приложить письменное нотариально удостоверенное согласие родителей или опекунов.



За несовершеннолетних решение о приватизации принимают родители или опекуны

Какие документы нужны?

Если вы проживаете в общежитии более 5 лет и желаете приватизировать это помещение, необходимо подготовить такие документы:

оформленное заявление на приватизацию жилого помещения в общежитии; справка о составе семьи и занимаемые помещения; копия ордера о предоставлении жилой площади (копия договора найма жилой площади в общежитии), вы должны быть зарегистрированы в этом помещении; документ, подтверждающий неиспользование жилищных чеков для приватизации государственного жилищного фонда; копия документа, подтверждающего право на льготные условия приватизации (если такие есть).

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Как считают квадратные метры?

Приватизация жилой площади в общежитии осуществляется бесплатно, с учетом санитарной нормы 21 квадратный метр общей площади на нанимателя и каждого члена семьи и дополнительно 10 квадратов на семью.

На основании решения о передаче жилых помещений в общежитиях в собственность граждан, которое принимает орган приватизации, этот орган выдает свидетельство о праве собственности.

Этот документ вносится в специальную регистрационную книгу жилых помещений в общежитиях, принадлежащих гражданам на праве частной (общей совместной, общей долевой) собственности.

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Как приватизировать комнату в общежитии

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