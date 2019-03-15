Приватизация комнаты в общежитии: что об этом нужно знать
В начале февраля 2019 года в Украине продлили мораторий на выселение жителей общежитий. Еще летом 2018 правительство урегулировало процедуру приватизации комнаты в общежитиях.
Недвижимость 24 выясняла, кто и на каких основаниях имеет право приватизировать комнату в общежитии.
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Кто имеет право на приватизацию?
Приватизировать комнату в общежитии имеют право украинцы и члены их семей, у которых нет другого жилья, а также одинокие граждане, которые не имеют собственного жилья.
Чтобы приватизировать это жилье, они должны проживать в нем 5 или более лет.
Если речь идет об общежитиях коридорного типа, то приватизации подлежат только комнаты, имеющие соответствующие номера.
Иногда человека регистрируют не в конкретной комнате, а просто по адресу расположения общежития. В таком случае, чтобы доказать факт проживания в конкретной комнате, следует обращаться в суд.
За несовершеннолетних членов семьи решение о приватизации принимают родители. Если ребенку от 14 до 18 лет, к заявлению необходимо приложить письменное нотариально удостоверенное согласие родителей или опекунов.
За несовершеннолетних решение о приватизации принимают родители или опекуны
Какие документы нужны?
Если вы проживаете в общежитии более 5 лет и желаете приватизировать это помещение, необходимо подготовить такие документы:
- оформленное заявление на приватизацию жилого помещения в общежитии;
- справка о составе семьи и занимаемые помещения;
- копия ордера о предоставлении жилой площади (копия договора найма жилой площади в общежитии), вы должны быть зарегистрированы в этом помещении;
- документ, подтверждающий неиспользование жилищных чеков для приватизации государственного жилищного фонда;
- копия документа, подтверждающего право на льготные условия приватизации (если такие есть).
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Как считают квадратные метры?
Приватизация жилой площади в общежитии осуществляется бесплатно, с учетом санитарной нормы 21 квадратный метр общей площади на нанимателя и каждого члена семьи и дополнительно 10 квадратов на семью.
На основании решения о передаче жилых помещений в общежитиях в собственность граждан, которое принимает орган приватизации, этот орган выдает свидетельство о праве собственности.
Этот документ вносится в специальную регистрационную книгу жилых помещений в общежитиях, принадлежащих гражданам на праве частной (общей совместной, общей долевой) собственности.
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Как приватизировать комнату в общежитии
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