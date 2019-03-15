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      Приватизация комнаты в общежитии: что об этом нужно знать

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      Как приватизировать комнату в общежитии: инструкция
      Как приватизировать комнату в общежитии: инструкция / Коллаж 24 канала

      В начале февраля 2019 года в Украине продлили мораторий на выселение жителей общежитий. Еще летом 2018 правительство урегулировало процедуру приватизации комнаты в общежитиях.

      Недвижимость 24 выясняла, кто и на каких основаниях имеет право приватизировать комнату в общежитии.

      Читайте также: Как правильно арендовать жилье: нюансы и советы

      Кто имеет право на приватизацию?

      Приватизировать комнату в общежитии имеют право украинцы и члены их семей, у которых нет другого жилья, а также одинокие граждане, которые не имеют собственного жилья.

      Чтобы приватизировать это жилье, они должны проживать в нем 5 или более лет.

      Если речь идет об общежитиях коридорного типа, то приватизации подлежат только комнаты, имеющие соответствующие номера.

      Иногда человека регистрируют не в конкретной комнате, а просто по адресу расположения общежития. В таком случае, чтобы доказать факт проживания в конкретной комнате, следует обращаться в суд.

      За несовершеннолетних членов семьи решение о приватизации принимают родители. Если ребенку от 14 до 18 лет, к заявлению необходимо приложить письменное нотариально удостоверенное согласие родителей или опекунов.

      батьки діти комп'ютер
      За несовершеннолетних решение о приватизации принимают родители или опекуны

      Какие документы нужны?

      Если вы проживаете в общежитии более 5 лет и желаете приватизировать это помещение, необходимо подготовить такие документы:

      1. оформленное заявление на приватизацию жилого помещения в общежитии;
      2. справка о составе семьи и занимаемые помещения;
      3. копия ордера о предоставлении жилой площади (копия договора найма жилой площади в общежитии), вы должны быть зарегистрированы в этом помещении;
      4. документ, подтверждающий неиспользование жилищных чеков для приватизации государственного жилищного фонда;
      5. копия документа, подтверждающего право на льготные условия приватизации (если такие есть).

      Важно, чтобы у вас не было долгов за коммуналку

      Как считают квадратные метры?

      Приватизация жилой площади в общежитии осуществляется бесплатно, с учетом санитарной нормы 21 квадратный метр общей площади на нанимателя и каждого члена семьи и дополнительно 10 квадратов на семью.

      На основании решения о передаче жилых помещений в общежитиях в собственность граждан, которое принимает орган приватизации, этот орган выдает свидетельство о праве собственности.

      Этот документ вносится в специальную регистрационную книгу жилых помещений в общежитиях, принадлежащих гражданам на праве частной (общей совместной, общей долевой) собственности.

      Читайте больше в материале: Что дает жителям общежитий бессрочный мораторий на выселение

       

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      Как приватизировать комнату в общежитии

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Приватизация Общежития Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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