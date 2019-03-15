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      Приватизація кімнати в гуртожитку: що про це треба знати

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      Як приватизувати кімнату в гуртожитку: інструкція
      Як приватизувати кімнату в гуртожитку: інструкція / Колаж 24 каналу

      На початку лютого 2019 в Україні продовжили мораторій на виселення мешканців гуртожитків. Ще влітку 2018 уряд врегулював процедуру приватизації кімнати у гуртожитках.

      Нерухомість 24 з'ясовувала, хто і на яких підставах має право приватизувати кімнату в гуртожитку.

      Читайте також: Як правильно орендувати житло: нюанси і поради

      Хто має право на приватизацію?

      Приватизувати кімнату в гуртожитку мають право українці та члени їхніх сімей, в яких немає іншого житла, а також одинокі громадяни, які не мають власного житла.

      Щоб приватизувати це житло, вони повинні проживати в ньому 5 чи більше років.

      Якщо йдеться про гуртожитки коридорного типу, то приватизації підлягають лише кімнати, що мають відповідні номери.

      Іноді людину реєструють не в конкретній кімнаті, а просто за адресою розташування гуртожитку. У такому випадку, щоб довести факт проживання в конкретній кімнаті, слід звертатись до суду.

      За неповнолітніх членів сім'ї рішення про приватизацію приймають батьки. Якщо дитині від 14 до 18 років, до заяви необхідно додати письмову нотаріально засвідчену згоду батьків або опікунів.

      батьки діти комп'ютер
      За неповнолітніх рішення про приватизацію приймають батьки чи опікуни

      Які документи потрібні?

      Якщо ви проживаєте у гуртожитку понад 5 років і бажаєте приватизувати це помешкання, необхідно підготувати такі документи:

      1. оформлена заява на приватизацію житлового приміщення у гуртожитку;
      2. довідка про склад сім'ї та займані приміщення;
      3. копія ордера про надання житлової площі (копія договору найму житлової площі у гуртожитку), ви повинні бути зареєстровані у цьому помешканні;
      4. документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;
      5. копія документу, що підтверджує право на пільгові умови приватизації (якщо такі є).

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      Як рахують квадратні метри?

      Приватизація житлової площі в гуртожитку здійснюється безкоштовно, з урахуванням санітарної норми – 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена сім'ї та додатково 10 квадратів на сім'ю.

      На підставі рішення про передачу житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян, яке приймає орган приватизація, цей орган видає свідоцтво про право власності.

      Цей документ вноситься до спеціальної реєстраційної книги житлових приміщень у гуртожитках, що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності.

      Читайте більше у матеріалі: Що дає мешканцям гуртожитків безстроковий мораторій на виселення

      гуртожитки приватизація
      Як приватизувати кімнату в гуртожитку

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      Теги: Новини нерухомості Ринок нерухомості Гуртожитки Приватизація Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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