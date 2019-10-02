Рада разрешила приватизировать ряд государственных объектов: что под запретом

Верховная Рада окончательно одобрила законопроект, которым отменила перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Тем самым парламент запустил процесс большой приватизации государственного имущества, которую анонсировали ранее.

За документ проголосовали 250 народных депутатов. Официальное название законопроекта №1054-1 – "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

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Что не подлежит приватизации?

Объекты государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежащих приватизации, до полного восстановления конституционного строя Украины на этих территориях.

Дороги, газотранспортная система, метрополитен и многое другое. Это означает, что объекты стратегической инфраструктуры не будут приватизированы, заверила автор законопроекта, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

Кроме того, не будут приватизированы предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении в ВСУ, других законно образованных военных формирований, СБУ.

Подласа отметила, что законопроектом предусмотрена норма, которая не позволяет забрать ранее запрещенные к приватизации предприятия за долги.

"Мы не позволим забрать предприятия, ранее запрещенные к приватизации, за долги, потому что №1054-1 (новый закон) вводит мораторий на возбуждение процедуры банкротства на 3 года в отношении всех объектов, которые сегодня находятся в перечне", – пояснила автор законопроекта.