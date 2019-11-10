В мире увеличилось количество миллиардеров, среди них 7 украинцев: список
В мире увеличилось количество толстосумов, состояние которых превышает миллиард долларов. Всего их насчитали более 2 тысяч. И семеро из них – украинцы.
Соответствующее исследование провели экономисты в Billionaires insights. Больше всего богачей в Северной и Южной Америке – свыше 700 человек.
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А меньше всего – на островах Океании. Там лишь 36 толстосумов. Количество украинских миллиардеров за год осталось неизменным – всего их семеро. Все свои сбережения они накопили самостоятельно, а не получили в наследство. Вместе украинские миллиардеры владеют 13,6 миллиарда долларов.
Украинские миллиардеры
• Ринат Ахметов
• Виктор Пинчук
• Вадим Новинский
• Геннадий Боголюбов
• Игорь Коломойский
• Петр Порошенко
• Александр Герега
Для примера, в соседней России 98 миллиардеров, которые вместе владеют 421 миллиардом долларов.
Количество миллиардеров в мире