В мире увеличилось количество миллиардеров, среди них 7 украинцев: список

В мире увеличилось количество толстосумов, состояние которых превышает миллиард долларов. Всего их насчитали более 2 тысяч. И семеро из них – украинцы.

Соответствующее исследование провели экономисты в Billionaires insights. Больше всего богачей в Северной и Южной Америке – свыше 700 человек.

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А меньше всего – на островах Океании. Там лишь 36 толстосумов. Количество украинских миллиардеров за год осталось неизменным – всего их семеро. Все свои сбережения они накопили самостоятельно, а не получили в наследство. Вместе украинские миллиардеры владеют 13,6 миллиарда долларов.

Украинские миллиардеры

• Ринат Ахметов

• Виктор Пинчук

• Вадим Новинский

• Геннадий Боголюбов

• Игорь Коломойский

• Петр Порошенко

• Александр Герега

Для примера, в соседней России 98 миллиардеров, которые вместе владеют 421 миллиардом долларов.