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      В мире увеличилось количество миллиардеров, среди них 7 украинцев: список

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      В мире увеличилось количество миллиардеров, среди них 7 украинцев: список
      В мире увеличилось количество миллиардеров, среди них 7 украинцев: список / unsplash.com

      В мире увеличилось количество толстосумов, состояние которых превышает миллиард долларов. Всего их насчитали более 2 тысяч. И семеро из них – украинцы.

      Соответствующее исследование провели экономисты в Billionaires insights. Больше всего богачей в Северной и Южной Америке – свыше 700 человек.

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      А меньше всего – на островах Океании. Там лишь 36 толстосумов. Количество украинских миллиардеров за год осталось неизменным – всего их семеро. Все свои сбережения они накопили самостоятельно, а не получили в наследство. Вместе украинские миллиардеры владеют 13,6 миллиарда долларов.

      Украинские миллиардеры

      • Ринат Ахметов
      • Виктор Пинчук
      • Вадим Новинский
      • Геннадий Боголюбов
      • Игорь Коломойский
      • Петр Порошенко
      • Александр Герега

      Для примера, в соседней России 98 миллиардеров, которые вместе владеют 421 миллиардом долларов.


      Количество миллиардеров в мире

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги исследования Вадим Новинский Ринат Ахметов Игорь Коломойский Петр Порошенко Доллар Виктор Пинчук
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