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      У світі побільшало мільярдерів, серед них 7 українців: список

      7671 Читать новость на русском
      У світі побільшало мільярдерів, серед них 7 українців: список
      У світі побільшало мільярдерів, серед них 7 українців: список / unsplash.com

      У світі побільшало товстосумів, статки яких перевищують мільярд доларів. Усього їх нарахували понад 2 тисячі. І семеро з них – українці.

      Відповідне дослідження провели економісти у Billionaires insights. Найбільше багатіїв у Північній та Південній Америці – понад 700 людей.

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      А найменше на островах Океанії. Там лише 36 товстосумів. Кількість українських мільярдерів за рік залишилася незмінною – всього їх семеро. Всі свої заощадження вони накопичили самостійно, а не отримали у спадок. Разом українські мільярдери володіють 13,6 мільярда доларів.

      Українські мільярдери

      • Рінат Ахметов
      • Віктор Пінчук
      • Вадим Новинський
      • Геннадій Боголюбов
      • Ігор Коломойський
      • Петро Порошенко
      • Олександр Герега

      Для прикладу, у сусідній Росії 98 мільярдерів, які разом володіють 421 мільярд доларів. 


      Кількість мільярдерів у світі 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші Долар Петро Порошенко Ігор Коломойський Рінат Ахметов Вадим Новинський дослідження Віктор Пінчук
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