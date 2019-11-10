У світі побільшало мільярдерів, серед них 7 українців: список

У світі побільшало товстосумів, статки яких перевищують мільярд доларів. Усього їх нарахували понад 2 тисячі. І семеро з них – українці.

Відповідне дослідження провели економісти у Billionaires insights. Найбільше багатіїв у Північній та Південній Америці – понад 700 людей.

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А найменше на островах Океанії. Там лише 36 товстосумів. Кількість українських мільярдерів за рік залишилася незмінною – всього їх семеро. Всі свої заощадження вони накопичили самостійно, а не отримали у спадок. Разом українські мільярдери володіють 13,6 мільярда доларів.

Українські мільярдери



• Рінат Ахметов

• Віктор Пінчук

• Вадим Новинський

• Геннадій Боголюбов

• Ігор Коломойський

• Петро Порошенко

• Олександр Герега

Для прикладу, у сусідній Росії 98 мільярдерів, які разом володіють 421 мільярд доларів.