Коломойський, Ахметов та електрика: за що билися Герус та Ляшко

Голова парламентськго енергетичного комітету Андрій Герус вирішив вступити в партію "Слуга народу". А от екснардепу Олегу Ляшку, який почубився з ним в аеропорту кілька днів тому, навпаки, загрожує завершення політичної кар'єри. Проти лідера радикалів за фактом бійки відкрили кримінальне провадження.

Відео, як б'ються політики долетіло навіть до Європи. Західні видання у двобої українських політиків побачили війну українських олігархів Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова.

Читайте також: У світі побільшало мільярдерів, серед них 7 українців: список

Ляшко вважає, що саме Герус у вересні пролобіював поправку до закону, яка дозволяє купувати електроенергію в Росії та Білорусі. Радикал запевняє, що це створює додаткові ризики для енергетичної безпеки країни.

Ляшко та Герус побилися в аеропорту "Бориспіль": дивіться відео

Герус запевняє – російська електроенергія створила конкуренцію компанії ДТЕК Ріната Ахметова. У наслідок чого ціни знизилися. А доходи олігарха, який наживався на українцях завдяки схемі "Роттердам+", нарешті, впали.

Ми повинні розуміти, що існує певний конфлікт на ринку, що два олігархи між собою воюють. Ляшко звинувачували в тому, що він будь-які інтереси Ріната Ахметова і, відповідно, компанії ДТЕК. Але в даному випадку Геруса звинувачують в тому, що він лобіює інтереси споживачів електроенергії, в тому числі феросплавні заводи, які належать Ігорю Коломойському,

– пояснив експерт з енергетики Олег Гавриш.

Ігор Коломойський не приховує зацікавленості у зниженні вартості електроенергії. По-перше, її ціна становить аж 40% собівартості феросплавів. І зі здешевленням електрики, прибутки феросплавних заводів зростуть.

Він взагалі щільно входить в електроенергетику. Він хоче стати конкурентом Ахметову, в певному сенсі його посунув і витиснув. Ми знаємо, що в Обленерго вже є борги і якщо об'єднати їх з генерацією, тобто з тим, що виробляє електроенергію, то у нього виходить непоганий холдинг,

– пояснив другу причину Олег Гавриш.

Ланкою, якої не вистачає Коломойському, цілком може стати державна компанія "Центренерго". Як свідчать журналістські розслідування, у липні держпідприємство взяли під контроль люди, пов'язані із Коломойським. А днями саме підприємство олігарха "Укртатнафта" виграла тендер на поставку мазуту компанії "Центренерго".

Я ніколи не робив вигляду, що нічого не відбувається. У нас в енергетиці повно людей і груп впливу досі. Завдання номер один – підготувати країну до опалювального сезону. Не найкращий, м'яко кажучи час, воювати з монополіями. Погодьтеся,

– заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами прем'єра, уряд у вересні зіштовхнувся із порожніми складами вугілля. І підготовка до опалювального сезону була на межі зриву. Тепер же, коли вугіллям запаслися вдосталь, Кабмін перейшов до питання приватизації.

Цікаво! Чи буде Україна продовжувати газовий контракт з Росією: відповідь Геруса

За словами експертів, рішення про закупівлю електроенергії у Росії може бути вигідним Україні, лише як тимчасове рішення. Співпраця з країною-агресором створює додаткові політичні ризики на світовій арені. Та не гарантує безперебійного постачання. А війна двох українських олігархів не означає, що вони вкладатимуть гроші в електромережі та підвищення рівня сервісу для споживачів.

Що відомо про новий транзитний контракт між Україною та РФ?

Його досі немає. Переговори сторін тривають, але через різні умови дійти згоди не можуть. Як минули останні – читайте тут. Загалом Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.

Новий контракт Україні потрібен через те, що старий закінчиться 31 грудня 2019 року. Тим часом, "Газпром" уже офіційно відмовився постачати Україні газ.

Зверніть увагу: Новий позов "Нафтогазу" проти "Газпрому": що вимагає Україна

Росія заявила про 2 умови для нового контракту: Україна має відмовитися від судових позовів (йдеться про 22 мільярди доларів) і поновити закупівлю газу РФ. Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв уже заявив, що не збирається "понять и простить" Росії цю суму. Натомість у Кремлі всі позови України називають "абсурдними".