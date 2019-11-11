Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса

Черговою витівкою нагадав про себе Олег Ляшко, якого вже всі стали забувати. В аеропорту "Бориспіль" Ляшко влаштував бійку з народним депутатом від "Слуги Народу" Андрієм Герусом, який очолює комітет з питань енергетики у Верховній Раді.

Ляшко звинуватив Геруса в тому, що той користується залом офіційних делегацій і під прикриттям свого охоронця радикал накинувся на представника партії Зеленського з кулаками.

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Відео бійки Ляшка та Геруса:



Звинувачення на адресу Геруса дивно чути саме від Ляшка, який їздить на дорогих джипах, живе у величезному маєтку і має ще чимало елітної нерухомості, записаної на свою стареньку мати-пенсіонерку.

А постраждалому Андрію Герусу ми радили б звернутися до укропівця Олександра Шевченка за майстер-класом, як треба заспокоювати Ляшка. У Шевченка це виходило досить ефективно.

Дивіться відео бійки Ляшка та Шевченка:

Напад Ляшка на Геруса – це привіт від Ахметова

Але, будемо, відверті, напад Ляшка на Геруса – це не просто спроба лідера радикалів нагадати про себе у звичний для нього скандальний спосіб. Це ще й полум’яний привіт нинішній владі від тіньового спонсора Ляшка – олігарха Ахметова.

Адже давно перестало бути секретом, якою надзвичайною прихильністю користується Ляшко у донецького олігарха. Лідер радикалів давно не вилазить з новин ахметівського телеканалу "Україна" і не приховано позує в спецодязі ахметівських заводів.



Ляшко в костюмі від заводу Ахметова

А на додачу, минулого року одним з керівників партії Ляшка став ахметівський топ-менеджер Юрій Зінченко, який до цього керував маріупольським меткомбінатом "Азовсталь". Напевне, для того, щоб приглядати за партійною касою радикалів, яка, за даними медіа, в значній мірі наповнювалася донецьким олігархом.

Але, на останніх виборах, Ляшко, попри підтримку ахметівських підприємств, до Верховної Ради так і не потрапив. І у олігарха справи почали погіршуватися.

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Скандальну формулу Роттердам+, на якій він збагачувався за попереднього президента, скасували. А на створеному ринку електроенергії була зруйнована монополія ахметівських електростанцій, тому ціна на електрику почала потроху знижуватися.

І на ринку, де підприємства купують електроенергію на добу на перед, за останній місяць кіловат подешевшав на двадцять п’ять копійок, з гривні шістдесяти п’яти – до гривні сорока. Що для Ахметова означає за підсумками року втрату сотень мільйонів гривень.



Ринат Ахметов

Його представники намагалися переконати уряд підвищити тарифи на електрику для населення, щоб якось компенсувати ці збитки донецькому олігарху. Але, Герус, який за сумісництвом є ще й представником президента Зеленського в уряді, домігся, щоб пропозицію ахметівської енергетичної компанії заблокували.

Відтак, спроба Ахметова витягти з наших кишень ще кілька мільярдів не пройшла. Крім того, олігарху Коломойському вдалося протягти дозвіл на імпорт електроенергії з Росії, що теж зменшило вплив і надприбутки Ахметова на енергоринку.

Чому зелена енергія перетворилася на грабунок держави

Ну і на додачу, ще й державне "Укренерго" почало штучно обмежувати ахметівські вітроелектростанції щодо передачі ними в загальну мережу вироблених кіловатів.

Бо, нагадаю, за кожен кіловат електроенергії, вироблений вітро- та сонячними електростанціями, тобто зеленою енергетикою, ми з вами доплачуємо їхнім власникам в середньому по три гривні так званого зеленого тарифу. Це нормальна європейська практика, коли держава підтримує виробництво зеленої енергії. Але, лише у нас вона перетворилася на справжній грабунок бюджету.



Вітрові електростанції

Бо ніде в Європі не доплачують за виробництво зеленої енергії стільки як в Україні. Український зелений тариф втричі перевищує вартість зеленої енергії, наприклад, в Німеччині.

Ми – найбідніша країна Європи з найвищим зеленим тарифом

Чому? Бо ніде в Європі, вітрові та сонячні електростанції не контролюються олігархами. Там вони належать, здебільшого, домогосподарствам чи середньому бізнесу. У нас же власником найбільшої кількості вітрових та сонячних електростанцій є холдинг ДТЕК Рината Ахметова, якому вдалося отримати ще за президента Порошенка такі смачні і неймовірно високі зелени тарифи.

І діятимуть вони аж до 2030-го року. Тобто, ще одинадцять років ми будемо доплачувати донецькому олігарху мільярди з власних кишень за вироблену ним зелену енергію. І якщо неможливо вплинути на тарифи, то щоб зупинити цей шалений грабунок бюджету, державне "Укренерго" почало потроху обмежувати обсяги закупівлі електроенергії з вітрових електростанцій ДТЕКу.

Можливо, це й стало останньою краплею, через яку в донецького олігарха почалася паніка та істерика, і, від безвиході, він кинув в бій скандального лідера радикалів. Відтак, паніка у олігарха – це, напевне, правильна ознака, що реформи в енергетиці рухаються в правильному напрямку.

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Єдине, на що ми сподіваємося – що пан Ахметов, намагаючись вплинути на своїх опонентів, не повернеться до методів 90-х років. Про що чимало написано тими, хто докладно вивчав його біографію. Тому, чи відбудеться завершення безроздільного царювання Ахметова в енергетиці, ми побачимо незабаром. Це найкраще проявиться під час опалювального сезону.