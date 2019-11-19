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      Ляшку обрали запобіжний захід: його взяли на поруки депутати Сюмар і Волинець

      1952 Читать новость на русском
      Суд обрав Олегові Ляшку запобіжний захід / Liga.net

      Лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку, який влаштував бійку із нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки народними депутатами Вікторією Сюмар (фракція "Європейська солідарність) і Михайлом Волинцем (фракція "Батьківщина").

      Олег Ляшко залишиться на волі на час проведення розслідування. Відповідне рішення Бориспільський районний суд прийняв 19 листопада. Напередодні екснардепу вручили підозру у Бориспільській прокуратурі.

      Суд зобов'язав Ляшка прибувати за вимогою до слідчого прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця проживання, утриматись від спілкування з потерпілим чи свідками особисто чи через інших осіб.

      Відразу кілька осіб зголосилось взяти його на поруки – зокрема, Віталій Купрій, Вадим Наливайченко, Вікторія Сюмар, Михайло Волинець.

      Правоохоронці відкрили за фактом бійки Ляшка і Геруса кримінальне провадження про погрози та насильство щодо державного діяча. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.

      Лідер "Радикальної партії" вважає справу сфабрикованою та наполягає на відкритті кримінального провадження проти Геруса. Обрання запобіжного заходу Ляшко назвав "спроба тиску". 

      Чому Ляшко побився з Герусом?

      Усе сталося в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Радикал назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Ляшку не сподобалось те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. Герус і був автором відповідної поправки до закону.

      Сам Герус звинуватив Ляшка у роботі на олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

      Дивіться відео бійки Ляшка із Герусом:

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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко Скандал Андрій Герус – новини Судді Радикальна партія
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