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      Ляшко избрали меру пресечения: его взяли на поруки депутаты Сюмар и Волынец

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      Суд избрал Олегу Ляшко меру пресечения / Liga.net

      Лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, который устроил драку с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом, суд избрал меру пресечения в виде личного поручительства народными депутатами Викторией Сюмар (фракция "Европейская солидарность) и Михаилом Волынцом (фракция "Батькивщина").

      Олег Ляшко останется на свободе на время проведения расследования. Соответствующее решение Бориспольский районный суд принял 19 ноября. Накануне экс-нардепу вручили подозрение в Бориспольской прокуратуре.

      Суд обязал Ляшко прибывать по требованию к следователю прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства, воздержаться от общения с потерпевшим или свидетелями лично или через других лиц.

      Сразу несколько человек заявили о своем желании взять его на поруки – в частности, Виталий Куприй, Вадим Наливайченко, Виктория Сюмар, Михаил Волынец.

      Правоохранители открыли по факту драки Ляшко и Геруса уголовное производство об угрозах и насилии в отношении государственного деятеля. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

      Лидер "Радикальной партии" считает дело сфабрикованным и настаивает на открытии уголовного производства против Геруса. Избрание меры пресечения Ляшко назвал "попыткой давления".

      Почему Ляшко подрался с Герусом?

      Все произошло в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Радикал назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Ляшко не понравилось то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. Герус и был автором соответствующей поправки к закону.

      Сам Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмена схемы "Роттердам +".

      Смотрите видео драки Ляшко с Герусом:

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Олег Ляшко Андрей Герус – новости Судьи Радикальная партия
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