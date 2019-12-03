Драка Ляшко с Герусом: в деле появился еще один подозреваемый

В деле о громкой драке лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом появился новый подозреваемый. Им оказался помощник (охранник) радикала Евгений Стыпанюк.

Бориспольская местная прокуратура 3 декабря объявила Стыпанюку о подозрении в рамках уголовного дела по факту умышленного нанесения телесных повреждений Герусу.

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Советника Ляшко обвиняют в пособничестве избиения нардепа "Слуги народа" из-за его государственную деятельность.

Прокурор в суде ходатайствовать об избрании подозреваемому Стыпанюку меры пресечения в виде домашнего ареста.

К слову, сам Ляшко в своем Фейсбуке написал, что должен идти с помощником в прокуратуру в свой День рождения – 3 декабря.

Как Ляшко подрался с Герусом?

Все произошло в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Радикал назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Ляшко не понравилось то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. Герус и был автором соответствующей поправки к закону.

Сам Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмена схемы "Роттердам+".

Смотрите видео драки Ляшко с Герусом:

Что грозит Ляшко за драку с Герусом?

Правоохранители 7 ноября открыли по факту драки Ляшко и Геруса уголовное производство об угрозах и насилии в отношении государственного деятеля. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.



18 ноября лидеру "Радикальной партии" вручили подозрение. Уже 19 ноября по делу состоялся суд над Ляшко. Ему избрана мера пресечения в виде личного поручительства народными депутатами Викторией Сюмар (фракция "Европейская солидарность) и Михаила Волынца (фракция" Батькивщина ").



Поэтому он останется на свободе на время проведения полного расследования.