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      Драка – это тоже элемент коммуникации, – политолог

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      Драка в Раде / Скриншот из видео

      В Верховной Раде после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики. подрались нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец и экс-депутаты "свободовцы" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

      Эту ситуации в прямом эфире 24 канала прокомментировал политолог Тарас Семенюк, который сказал, что сложно судить о причине драки, потому что все пишут по-разному.

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      "Как бы это не звучало, но драка – это тоже элемент коммуникации в политике. И наша страна в этом не исключение. Есть и другие, где через кулаки происходит отстаивание интересов", – пояснил эксперт.

      Очевидно, что это не украшает парламент и депутатов как носителей интересов украинцев, которые их избрали. Это позорит,
      – добавил политолог.

      О драке депутатов

      В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики. Подрались нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец и экс-депутаты ВО "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

      Что известно об Андрее Богданце? Нардеп от "Слуги народа" в Верховной Раде 9 созыва. Прошел в парламент по мажоритарному избирательному округу Тернополя. С 2014 года работал заместителем гендиректора на ЗАО "Птицефабрика Тернопольская". Является участником боевых действий в Песках Донецкой области.

      В декларации за 2018 год указал, что владеет земельным участком в Тернополе площадью 600 квадратных метров. За год заработал на птицефабрике 69 тысяч 210 гривен, на счету в банке хранит 52 тысячи долларов.

      В парламентской фракции "Слуга народа" назвали драку "дерзким нападением на своего депутата и провокацией". По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

      Смотрите видео о драке в Раде:

       

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      Теги: Слуга народа ВО "Свобода" Новости Украины Верховная Рада
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