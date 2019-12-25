Протесты в Гонконге: демонстранты на минуту прервались, чтобы пожелать счастливого Рождества
Накануне Рождества в Гонконге снова вспыхнули протесты, которые продолжаются уже более полугода. В полночь протестующие прекратили столкновения с полицией, чтобы поздравить всех с праздником.
Некоторые из демонстрантов даже надели костюм Санта Клауса или оленьи рога, пишет South China Morning Post.
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Демонстрации накануне 25 декабря состоялись в крупных торговых центрах и на улицах Гонконга.
По словам полиции, некоторые протестующие бросали коктейли Молотова и брусчатку, возводили баррикады. В ответ на их действия правоохранители применили слезоточивый газ.
Сразу с наступлением первых минут Рождества протестующие начали желать всем – в том числе и полицейским, с которыми они сражались, – счастливого Рождества. Впоследствии противостояние продолжилось.
Что известно о протестах в Гонконге
Гонконгцы пытаются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая. Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически немного отделен от материковой части страны.
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Гонконг существует по своим законам и по своей системе, когда авторитарный Китай пытается всячески давить на него. Гонконг считают неким "островом свободы и демократии" по сравнению с тем, что происходит на метериковий части Китая.
Протесты в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала
Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников из территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в частности смертная казнь. Гонконгцы начали бить тревогу, что таким образом Китай может их преследовать.
Впоследствии протестующие выдвинули 5 конкретных требований:
- независимое расследование грубых действий полиции;
- освобождение задержанных протестующих;
- отказ от оценки протестов как "бунта";
- отставка руководительницы региона Керри Лем;
- избрание парламента и лидера региона путем всеобщего избирательного права.
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