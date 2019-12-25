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      Протесты в Гонконге: демонстранты на минуту прервались, чтобы пожелать счастливого Рождества

      14 Читати новину українською
      Демонстранты на минуту прервались, чтобы пожелать всем счастливого Рождества / scmp.com/news

      Накануне Рождества в Гонконге снова вспыхнули протесты, которые продолжаются уже более полугода. В полночь протестующие прекратили столкновения с полицией, чтобы поздравить всех с праздником.

      Некоторые из демонстрантов даже надели костюм Санта Клауса или оленьи рога, пишет South China Morning Post.

      Ранее: В Гонконге задержали 5 подростков: их подозревают в убийстве мужчины во время протестов

      Демонстрации накануне 25 декабря состоялись в крупных торговых центрах и на улицах Гонконга.

      По словам полиции, некоторые протестующие бросали коктейли Молотова и брусчатку, возводили баррикады. В ответ на их действия правоохранители применили слезоточивый газ.

      Сразу с наступлением первых минут Рождества протестующие начали желать всем – в том числе и полицейским, с которыми они сражались, – счастливого Рождества. Впоследствии противостояние продолжилось.

      Что известно о протестах в Гонконге

      Гонконгцы пытаются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая. Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически немного отделен от материковой части страны.

      Обратите внимание! Поддержка протестующих в Гонконге: Китай ответил США санкциями

      Гонконг существует по своим законам и по своей системе, когда авторитарный Китай пытается всячески давить на него. Гонконг считают неким "островом свободы и демократии" по сравнению с тем, что происходит на метериковий части Китая.


      Протесты в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала

      Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников из территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в частности смертная казнь. Гонконгцы начали бить тревогу, что таким образом Китай может их преследовать.

      Впоследствии протестующие выдвинули 5 конкретных требований:

      • независимое расследование грубых действий полиции;
      • освобождение задержанных протестующих;
      • отказ от оценки протестов как "бунта";
      • отставка руководительницы региона Керри Лем;
      • избрание парламента и лидера региона путем всеобщего избирательного права.

      К теме: Гонконг: Трамп подписал законы в поддержку протестующих

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Протесты Новости политики столкновения Полиция Китай Новогодние праздники Протесты в Гонконге
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