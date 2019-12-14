В Гонконге задержали 5 подростков: их подозревают в убийстве мужчины во время протестов
Полиция Гонконга задержала 5 подростков, их подозревают в убийстве 70-летнего мужчины, который работал уборщиком.
В убитого мужчину попали во время столкновений между гонконгскими протестующими и полицией 13 ноября, сообщает South China Morning Post.
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Полиция задержала 3 парней и 2 девушек в возрасте 15-18 лет.
Справка. В связи с особенностями гонконгского законодательства, сообщникам в убийстве могут присудить такое же наказание, как и непосредственному убийце.
Правоохранители установили личности подозреваемых после анализа видео с камер наблюдения и в соцсетях.
Сколько людей погибло во время протестов в Гонконге
Всего два человека: 70-летний мужчина и 22-летний мужчина, который упал из окна.
Что известно о протестах в Гонконге
Гонконгцы стараются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая. Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически немного отделен от материковой части страны.
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Гонконг существует по своим законам и по своей системе, в то время как авторитарный Китай пытается всячески давить на него. Гонконг считают неким "островом свободы и демократии" по сравнению с тем, что происходит на метериковой части Китая.
Протесты в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала
Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников с территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в том числе смертная казнь. Гонконгцы начали бить тревогу, что таким образом Китай может их преследовать.
Впоследствии протестующие выдвинули 5 конкретных требований:
- независимое расследование грубых действий полиции;
- освобождение задержанных протестующих;
- отказ от характеристики протестов как "бунта";
- отставка главы региона Кэрри Лам;
- избрание парламента и лидера региона путем общего избирательного права.
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