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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      В Гонконге задержали 5 подростков: их подозревают в убийстве мужчины во время протестов

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      В Гонконге задержали 5 подростков за убийство / scmp.com

      Полиция Гонконга задержала 5 подростков, их подозревают в убийстве 70-летнего мужчины, который работал уборщиком.

      В убитого мужчину попали во время столкновений между гонконгскими протестующими и полицией 13 ноября, сообщает South China Morning Post.

      Обратите внимание: Протесты в Гонконге: сотни тысяч людей снова вышли на улицы: видео

      Полиция задержала 3 парней и 2 девушек в возрасте 15-18 лет.

      Справка. В связи с особенностями гонконгского законодательства, сообщникам в убийстве могут присудить такое же наказание, как и непосредственному убийце.

      Правоохранители установили личности подозреваемых после анализа видео с камер наблюдения и в соцсетях.

      Сколько людей погибло во время протестов в Гонконге

      Всего два человека: 70-летний мужчина и 22-летний мужчина, который упал из окна.

      Что известно о протестах в Гонконге

      Гонконгцы стараются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая. Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически немного отделен от материковой части страны.

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      Гонконг существует по своим законам и по своей системе, в то время как авторитарный Китай пытается всячески давить на него. Гонконг считают неким "островом свободы и демократии" по сравнению с тем, что происходит на метериковой части Китая.


      Протесты в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала

      Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников с территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в том числе смертная казнь. Гонконгцы начали бить тревогу, что таким образом Китай может их преследовать.

      Впоследствии протестующие выдвинули 5 конкретных требований:

      • независимое расследование грубых действий полиции;
      • освобождение задержанных протестующих;
      • отказ от характеристики протестов как "бунта";
      • отставка главы региона Кэрри Лам;
      • избрание парламента и лидера региона путем общего избирательного права.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Протесты Протесты в Гонконге
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