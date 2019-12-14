У Гонконгу затримали 5 підлітків: їх підозрюють у вбивстві чоловіка під час протестів

Поліція Гонконгу затримала 5 підлітків, їх підозрюють у вбивстві 70-річного чоловіка, який працював прибиральником.

У вбитого чоловіка поцілили під час сутичок між гонконзькими протестувальниками і поліцією 13 листопада, повідомляє South China Morning Post.

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Поліція затримала 3 хлопців і 2 дівчат віком 15-18 років.

Довідка. Згідно з особливостями гонконзького законодавства, спільникам у вбивстві можуть присудити таке ж покарання, як і безпосередньому вбивці.

Правоохоронці встановили особи підозрюваних після аналізу відео з камер спостереження та у соцмережах.

Скільки людей загинуло під час протестів у Гонконзі

Всього дві людини: 70-річний чоловік і 22-річний чоловік, який впав з вікна.

Що відомо про протести у Гонконгу

Гонконгці намагаються звільнитися з-під авторитарного гніту материкового Китаю. Гонконг – це окремий адміністративний район КНР, який географічно трохи відділений від материкової частини країни.

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Гонконг існує за своїми законами та за своєю системою, коли авторитарний Китай намагається усіляко тиснути на нього. Гонконг вважають таким собі "островом свободи і демократії" порівняно з тим, що відбувається на метериковій частині Китаю.



Протести у Гонконгу у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Ще у липні 2019 року тисячі гонконгців вийшли на протести після намагань ухвалити новий закон про екстрадицію злочинців з території Гонконгу на материковий Китай, де існують жорстокі покарання, зокрема смертна кара. Гонконгці почали бити на сполох, що таким чином Китай може їх переслідувати.

Згодом протестувальники висунули 5 конкретних вимог: