У Гонконгу затримали 5 підлітків: їх підозрюють у вбивстві чоловіка під час протестів
Поліція Гонконгу затримала 5 підлітків, їх підозрюють у вбивстві 70-річного чоловіка, який працював прибиральником.
У вбитого чоловіка поцілили під час сутичок між гонконзькими протестувальниками і поліцією 13 листопада, повідомляє South China Morning Post.
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Поліція затримала 3 хлопців і 2 дівчат віком 15-18 років.
Довідка. Згідно з особливостями гонконзького законодавства, спільникам у вбивстві можуть присудити таке ж покарання, як і безпосередньому вбивці.
Правоохоронці встановили особи підозрюваних після аналізу відео з камер спостереження та у соцмережах.
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Всього дві людини: 70-річний чоловік і 22-річний чоловік, який впав з вікна.
Що відомо про протести у Гонконгу
Гонконгці намагаються звільнитися з-під авторитарного гніту материкового Китаю. Гонконг – це окремий адміністративний район КНР, який географічно трохи відділений від материкової частини країни.
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Гонконг існує за своїми законами та за своєю системою, коли авторитарний Китай намагається усіляко тиснути на нього. Гонконг вважають таким собі "островом свободи і демократії" порівняно з тим, що відбувається на метериковій частині Китаю.
Протести у Гонконгу у цифрах / Інфографіка 24 каналу
Ще у липні 2019 року тисячі гонконгців вийшли на протести після намагань ухвалити новий закон про екстрадицію злочинців з території Гонконгу на материковий Китай, де існують жорстокі покарання, зокрема смертна кара. Гонконгці почали бити на сполох, що таким чином Китай може їх переслідувати.
Згодом протестувальники висунули 5 конкретних вимог:
- незалежне розслідування брутальних дій поліції;
- звільнення затриманих протестувальників;
- відмова від характеризування протестів як "бунту";
- відставка очільниці регіону Керрі Лем;
- обрання парламенту й лідера регіону шляхом загального виборчого права.