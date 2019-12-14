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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      У Гонконгу затримали 5 підлітків: їх підозрюють у вбивстві чоловіка під час протестів

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      У Гонконгу затримали 5 підлітків за вбивство / scmp.com

      Поліція Гонконгу затримала 5 підлітків, їх підозрюють у вбивстві 70-річного чоловіка, який працював прибиральником.

      У вбитого чоловіка поцілили під час сутичок між гонконзькими протестувальниками і поліцією 13 листопада, повідомляє South China Morning Post.

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      Поліція затримала 3 хлопців і 2 дівчат віком 15-18 років.

      Довідка. Згідно з особливостями гонконзького законодавства, спільникам у вбивстві можуть присудити таке ж покарання, як і безпосередньому вбивці.

      Правоохоронці встановили особи підозрюваних після аналізу відео з камер спостереження та у соцмережах.

      Скільки людей загинуло під час протестів у Гонконзі

      Всього дві людини: 70-річний чоловік і 22-річний чоловік, який впав з вікна.

      Що відомо про протести у Гонконгу

      Гонконгці намагаються звільнитися з-під авторитарного гніту материкового Китаю. Гонконг – це окремий адміністративний район КНР, який географічно трохи відділений від материкової частини країни.

      Зверніть увагу! Підтримка протестувальників у Гонконгу: Китай відповів США санкціями

      Гонконг існує за своїми законами та за своєю системою, коли авторитарний Китай намагається усіляко тиснути на нього. Гонконг вважають таким собі "островом свободи і демократії" порівняно з тим, що відбувається на метериковій частині Китаю.


      Протести у Гонконгу у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Ще у липні 2019 року тисячі гонконгців вийшли на протести після намагань ухвалити новий закон про екстрадицію злочинців з території Гонконгу на материковий Китай, де існують жорстокі покарання, зокрема смертна кара. Гонконгці почали бити на сполох, що таким чином Китай може їх переслідувати.

      Згодом протестувальники висунули 5 конкретних вимог:

      • незалежне розслідування брутальних дій поліції;
      • звільнення затриманих протестувальників;
      • відмова від характеризування протестів як "бунту";
      • відставка очільниці регіону Керрі Лем;
      • обрання парламенту й лідера регіону шляхом загального виборчого права.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Протести у Гонконгу Протести Діти і неповнолітні Кримінальні новини
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