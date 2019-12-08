Протести у Гонконгу: сотні тисяч людей знову вийшли на вулиці: відео
На вулиці Гонконгу у неділю вийшли сотні тисяч людей на демонстрацію на підтримку протестного руху, який діє в місті сьомий місяць.
Як зазначає видання АР, це був один з найбільших мітингів за останні місяці, причому напрочуд мирний.
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Багато учасників маршу піднімали вгору п'ять пальців, вказуючи таким чином на 5 вимог протестувальників, включаючи демократичні вибори лідера і законодавчого органу Гонконгу, а також перевірку дій поліції за останні кілька місяців на тлі постійних протестів.
Це перша з серпня узгоджена з владою акція протесту, її приурочено до Дня прав людини, який у світі відзначають 10 грудня.
Напередодні маршу поліція Гонконгу провела рейди, затримавши 11 осіб.
Що відомо про протести у Гонконгу
Гонконгці намагаються звільнитися з-під авторитарного гніту материкового Китаю. Гонконг – це окремий адміністративний район КНР, який географічно трохи відділений від материкової частини країни.
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Гонконг існує за своїми законами та за своєю системою, коли авторитарний Китай намагається усіляко тиснути на нього. Гонконг вважають таким собі "островом свободи і демократії" порівняно з тим, що відбувається на метериковій частині Китаю.
Протести у Гонконгу у цифрах / Інфографіка 24 каналу
Ще у липні 2019 року тисячі гонконгців вийшли на протести після намагань ухвалити новий закон про екстрадицію злочинців з території Гонконгу на материковий Китай, де існують жорстокі покарання, зокрема смертна кара. Гонконгці почали бити на сполох, що таким чином Китай може їх переслідувати.
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