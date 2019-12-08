Протести у Гонконгу: сотні тисяч людей знову вийшли на вулиці: відео

На вулиці Гонконгу у неділю вийшли сотні тисяч людей на демонстрацію на підтримку протестного руху, який діє в місті сьомий місяць.

Як зазначає видання АР, це був один з найбільших мітингів за останні місяці, причому напрочуд мирний.

До теми: Щонайменше 10 українців депортують з Гонконгу, – ЗМІ

Багато учасників маршу піднімали вгору п'ять пальців, вказуючи таким чином на 5 вимог протестувальників, включаючи демократичні вибори лідера і законодавчого органу Гонконгу, а також перевірку дій поліції за останні кілька місяців на тлі постійних протестів.

Це перша з серпня узгоджена з владою акція протесту, її приурочено до Дня прав людини, який у світі відзначають 10 грудня.

Напередодні маршу поліція Гонконгу провела рейди, затримавши 11 осіб.

Massive turnout today. People of all ages back on the streets demanding their five demands are met. This is the first protest organised by the Civil Human Rights Front that police have authorised since mid-August, boosting numbers #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/OUo73xRYjI — Charlotte Chelsom-Pill (@charlottejourno) December 8, 2019

Що відомо про протести у Гонконгу

Гонконгці намагаються звільнитися з-під авторитарного гніту материкового Китаю. Гонконг – це окремий адміністративний район КНР, який географічно трохи відділений від материкової частини країни.

Зверніть увагу! Підтримка протестувальників у Гонконгу: Китай відповів США санкціями

Гонконг існує за своїми законами та за своєю системою, коли авторитарний Китай намагається усіляко тиснути на нього. Гонконг вважають таким собі "островом свободи і демократії" порівняно з тим, що відбувається на метериковій частині Китаю.



Протести у Гонконгу у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Ще у липні 2019 року тисячі гонконгців вийшли на протести після намагань ухвалити новий закон про екстрадицію злочинців з території Гонконгу на материковий Китай, де існують жорстокі покарання, зокрема смертна кара. Гонконгці почали бити на сполох, що таким чином Китай може їх переслідувати.

Більше про протести у Гонконгу – читайте тут.