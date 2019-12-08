Протесты в Гонконге: сотни тысяч людей вновь вышли на улицы: видео
На улицы Гонконга в воскресенье вышли сотни тысяч людей на демонстрацию в поддержку протестного движения, действующего в городе седьмой месяц.
Как отмечает издание АР, это был один из крупнейших митингов за последние месяцы, причем удивительно мирный.
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Многие участники марша поднимали вверх пять пальцев, указывая таким образом на 5 требований протестующих, включая демократические выборы лидера и законодательного органа Гонконга, а также проверку действий полиции за последние несколько месяцев на фоне постоянных протестов.
Это первая с августа согласованная с властями акция протеста, она приурочена ко Дню прав человека, который в мире отмечают 10 декабря.
Накануне марша полиция Гонконга провела рейды, задержав 11 человек.
Что известно о протестах в Гонконге
Гонконгцы пытаются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая. Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически отделен от материковой части страны.
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Гонконг существует по своим законам и по своей системе, когда авторитарный Китай пытается всячески давить на него. Гонконг считают неким "островом свободы и демократии" по сравнению с тем, что происходит на метериковий части Китая.
Протесты в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала
Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников с территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в частности смертная казнь. Гонконгцы начали бить тревогу, что таким образом Китай может их преследовать.
Больше о протестах в Гонконге – читайте здесь.
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