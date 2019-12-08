20:20
8 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:13, 7 декабря
      Вєсті.UA
      18:12, 7 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Протесты в Гонконге: сотни тысяч людей вновь вышли на улицы: видео

      46 Читати новину українською
      Протесты в Гонконге / apnews.com

      На улицы Гонконга в воскресенье вышли сотни тысяч людей на демонстрацию в поддержку протестного движения, действующего в городе седьмой месяц.

      Как отмечает издание АР, это был один из крупнейших митингов за последние месяцы, причем удивительно мирный.

      К теме: По меньшей мере 10 украинцев депортируют из Гонконга, – СМИ

      Многие участники марша поднимали вверх пять пальцев, указывая таким образом на 5 требований протестующих, включая демократические выборы лидера и законодательного органа Гонконга, а также проверку действий полиции за последние несколько месяцев на фоне постоянных протестов.

      Это первая с августа согласованная с властями акция протеста, она приурочена ко Дню прав человека, который в мире отмечают 10 декабря.

      Накануне марша полиция Гонконга провела рейды, задержав 11 человек.

      Что известно о протестах в Гонконге

      Гонконгцы пытаются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая. Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически отделен от материковой части страны.

      Обратите внимание! Поддержка протестующих в Гонконге: Китай ответил США санкциями

      Гонконг существует по своим законам и по своей системе, когда авторитарный Китай пытается всячески давить на него. Гонконг считают неким "островом свободы и демократии" по сравнению с тем, что происходит на метериковий части Китая.


      Протесты в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала

      Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников с территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в частности смертная казнь. Гонконгцы начали бить тревогу, что таким образом Китай может их преследовать.

      Больше о протестах в Гонконге – читайте здесь.

      "Путин иди на...": белорусы второй день протестуют против присоединения к России – фото
      сегодня
      611
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты в Гонконге Протесты Китай
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 "Слуги народа" о третьем Майдане и что не так с падением курса доллара – видео недели
      Северин Трач 184
      сегодня , 19:00 Уб'ють вас усіх, – Забужко про смерть активіста Мирошниченка та боротьбу за українську мову
      Блог Соцмережі 1710
      сегодня , 16:00 Світові метрополії, які збідніли та втратили своє значення. Частина друга
      Борис Немировський 1070
      сегодня , 15:00 Бюрократичне пекло, або Булінг українців у державних установах
      Олекса Коба 659
      сегодня , 12:00 Він обіцяв людям мир, – Дмитро Кулеба про наміри Зеленського щодо зустрічі у Франції
      Блог Соцмережі 966
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук