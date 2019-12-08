Протесты в Гонконге: сотни тысяч людей вновь вышли на улицы: видео

На улицы Гонконга в воскресенье вышли сотни тысяч людей на демонстрацию в поддержку протестного движения, действующего в городе седьмой месяц.

Как отмечает издание АР, это был один из крупнейших митингов за последние месяцы, причем удивительно мирный.

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Многие участники марша поднимали вверх пять пальцев, указывая таким образом на 5 требований протестующих, включая демократические выборы лидера и законодательного органа Гонконга, а также проверку действий полиции за последние несколько месяцев на фоне постоянных протестов.

Это первая с августа согласованная с властями акция протеста, она приурочена ко Дню прав человека, который в мире отмечают 10 декабря.

Накануне марша полиция Гонконга провела рейды, задержав 11 человек.

Massive turnout today. People of all ages back on the streets demanding their five demands are met. This is the first protest organised by the Civil Human Rights Front that police have authorised since mid-August, boosting numbers #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/OUo73xRYjI — Charlotte Chelsom-Pill (@charlottejourno) December 8, 2019

Что известно о протестах в Гонконге

Гонконгцы пытаются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая. Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически отделен от материковой части страны.

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Гонконг существует по своим законам и по своей системе, когда авторитарный Китай пытается всячески давить на него. Гонконг считают неким "островом свободы и демократии" по сравнению с тем, что происходит на метериковий части Китая.



Протесты в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала

Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников с территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в частности смертная казнь. Гонконгцы начали бить тревогу, что таким образом Китай может их преследовать.

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