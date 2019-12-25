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      Протести у Гонконзі: демонстранти на хвилину перервалися, аби побажати всім щасливого Різдва

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      Демонстранти на хвилину перервалися, аби побажати всім щасливого Різдва / scmp.com/news

      Напередодні Різдва у Гонконзі знову спалахнули протести, які тривають вже понад пів року. Опівночі протестувальники припинили сутички з поліцією, аби привітати всіх зі святом.

      Деякі з демонстрантів навіть одягли костюм Санта Клауса чи оленячі роги, пише South China Morning Post.

      Раніше: У Гонконгу затримали 5 підлітків: їх підозрюють у вбивстві чоловіка під час протестів

      Демонстрації напередодні 25грудня відбулися у великих торгових центрах та на вулицях Гонконгу.

      За словами поліції, деякі протестувальники жбурляли коктейлі Молотова та бруківку і зводили барикади. У відповідь на їхні дії правоохоронці застосували сльозогінний газ.

      Одразу з настанням перших хвилин Різдва протестувальники почали бажати всім – у тому числі й поліцейським, з якими вони билися, – щасливого Різдва. Згодом протистояння продовжилося.

      Що відомо про протести у Гонконгу

      Гонконгці намагаються звільнитися з-під авторитарного гніту материкового Китаю. Гонконг – це окремий адміністративний район КНР, який географічно трохи відділений від материкової частини країни.

      Зверніть увагу! Підтримка протестувальників у Гонконгу: Китай відповів США санкціями

      Гонконг існує за своїми законами та за своєю системою, коли авторитарний Китай намагається усіляко тиснути на нього. Гонконг вважають таким собі "островом свободи і демократії" порівняно з тим, що відбувається на метериковій частині Китаю.


      Протести у Гонконгу у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Ще у липні 2019 року тисячі гонконгців вийшли на протести після намагань ухвалити новий закон про екстрадицію злочинців з території Гонконгу на материковий Китай, де існують жорстокі покарання, зокрема смертна кара. Гонконгці почали бити на сполох, що таким чином Китай може їх переслідувати.

      Згодом протестувальники висунули 5 конкретних вимог:

      • незалежне розслідування брутальних дій поліції;
      • звільнення затриманих протестувальників;
      • відмова від характеризування протестів як "бунту";
      • відставка очільниці регіону Керрі Лем;
      • обрання парламенту й лідера регіону шляхом загального виборчого права.

      До теми: Гонконг: Трамп підписав закони на підтримку протестувальників

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Протести у Гонконгу Новорічні свята Протести Китай Поліція Сутички
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