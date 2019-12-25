Протести у Гонконзі: демонстранти на хвилину перервалися, аби побажати всім щасливого Різдва

Напередодні Різдва у Гонконзі знову спалахнули протести, які тривають вже понад пів року. Опівночі протестувальники припинили сутички з поліцією, аби привітати всіх зі святом.

Деякі з демонстрантів навіть одягли костюм Санта Клауса чи оленячі роги, пише South China Morning Post.

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Демонстрації напередодні 25грудня відбулися у великих торгових центрах та на вулицях Гонконгу.

За словами поліції, деякі протестувальники жбурляли коктейлі Молотова та бруківку і зводили барикади. У відповідь на їхні дії правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Одразу з настанням перших хвилин Різдва протестувальники почали бажати всім – у тому числі й поліцейським, з якими вони билися, – щасливого Різдва. Згодом протистояння продовжилося.

Що відомо про протести у Гонконгу

Гонконгці намагаються звільнитися з-під авторитарного гніту материкового Китаю. Гонконг – це окремий адміністративний район КНР, який географічно трохи відділений від материкової частини країни.

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Гонконг існує за своїми законами та за своєю системою, коли авторитарний Китай намагається усіляко тиснути на нього. Гонконг вважають таким собі "островом свободи і демократії" порівняно з тим, що відбувається на метериковій частині Китаю.



Протести у Гонконгу у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Ще у липні 2019 року тисячі гонконгців вийшли на протести після намагань ухвалити новий закон про екстрадицію злочинців з території Гонконгу на материковий Китай, де існують жорстокі покарання, зокрема смертна кара. Гонконгці почали бити на сполох, що таким чином Китай може їх переслідувати.

Згодом протестувальники висунули 5 конкретних вимог:

незалежне розслідування брутальних дій поліції;

звільнення затриманих протестувальників;

відмова від характеризування протестів як "бунту";

відставка очільниці регіону Керрі Лем;

обрання парламенту й лідера регіону шляхом загального виборчого права.

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