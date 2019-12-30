Трамп, Гонконг і повернення українських моряків: найважливіші міжнародні підсумки 2019 року

2019 рік для України був сповнений як найбільшими перемогами, так і нищівними поразками. Україна надихала інші держави і навіть потрапила до гучного міжнародного скандалу. Про те, що приніс 2019 рік нашій державі на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 каналу.

Міжнародна перемога

25 травня 2019 року міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію повернути в Україну захоплених біля Керченської протоки моряків та кораблі. Однак Кремль не поспішала виконувати міжнародні приписи.

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Повернення українських полонених відбулося 7 вересня. Тоді на батьківщину з російського полону повернулися 24 захоплені на Азові моряки та 11 в'язнів Кремля.

Повернення українських полонених до України – дивіться у відео:

Натомість захоплені кораблі Росія повернула ще пізніше – 20 листопада судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" ввійшли в порт Очаків, що на Миколаївщині.



Екіпаж захоплених кораблів/ Інфографіка 24 каналу

Російська сторона передала Україні кораблі, які були в жахливому стані. Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко розповів, що росіяни повністю угробили судна. Вони познімали навіть плафони, розетки і унітази. На кораблях фактично було повністю відсутнє озброєння, боєприпаси, засоби зв’язку й спостережння та безліч іншого майна.



Пошкодження на одному з українських кораблів/ фото Укрінформ

При цьому Москва навіть не спробувала виправдати ні затримку у поверненні українських моряків та захоплених кораблів, ні таке ставлення до рішення міжнародного трибуналу та до українських військових.

Міжнародна поразка

25 червня парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що передбачає повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За повернення Росії до міжнародної організації проголосували депутати з 15 країн.



Хто повертав Росію до ПАРЄ: інфографіка 24 каналу

Це розблокувало шлях Москві, яку позбавили права голосу в міжнародній організації через анексію Криму та агресію на Донбасі. У відповідь на повернення Росії, Україна вирішила обмежити свою участь в ПАРЄ.

Міжнародна нічия

9 грудня в Парижі відбулася нормандська зустріч, в якій взяли участь лідери Німеччини, Франції, України та Росії на зустрічі "нормандської четвірки" Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Зеленський та Володимир Путін протягом дев'яти годин обговорили низку важливих питань.

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Переговори проходили не лише у форматі четвірки, а і віч-на-віч. Президенти України та Росії вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі вони домовились:

Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;

розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;

сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;

на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.



Про що домовилися в Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео виступу Зеленського за підсумками нормандської зустрічі:

Міжнародний скандал

Україна опинилася в центрі внутрішньополітичної боротьби в США. У вересні інформатор з Білого дому розповів, що президент Америки тиснув на українську владу, вимагаючи почати розслідування проти сина Джо Байдена – одного з головних конкурентів Трампа на майбутніх президентських виборах.

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Через це в палаті представників розпочали процедуру імпічмента Трампа. 18 грудня влада США ухвалила дві статті обвинувачень на адресу президента. Мова йде про зловживання президентською владою та про перешкоджання розслідуванню Конгресу щодо імпічменту.

Що відомо про скандал через розмову Зеленського та Трампа?

► Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа та Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки міжкраїнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

► До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

► 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

► Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

► 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.

Міжнародний взірець

У червні понад мільйон людей вийшли на вулиці Гонконгу протестувати проти введення поправки до законопроєкту про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. 12 червня поліція Гонконгу почала силовий розгін демонстрантів. Правоохоронці застосували щодо них перцевий газ, кийки та гумові кулі.

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Незважаючи на те, що влада відмовилася від скандального закону, активісти продовжили акції протесту. Демонстранти вимагають покарання поліцейських, а також збереження демократичних свобод попри тиск Пекіна.

Протести у Гонконгу: фото

Учасники протестів надихалися прикладом Євромайдану. Місцеві активісти, щоб підтримати бойовий дух, організували понад 100 показів стрічки про події Революці Гідності "Зима у вогні". Всі вони завершувалися оплесками.



Протести в Гонконгу в цифрах/ Інфографіка 24 каналу