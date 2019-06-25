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      Головні новини 25 червня: повернення Росії до ПАРЄ і суд Австрії дозволив екстрадувати Фірташа

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      Новини України сьогодні 25 червня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 25 червня / колаж 24 каналу

      Росія повернулася до ПАРЄ, а українська делегація зупиняє свою участь в організації. Австрійський суд прийняв рішення екстрадувати Фірташа до США. Старі нові призначення Зеленського. Нацбанк випускає банкноту номіналом у тисячу гривень. Українські боксери в топі найкращих. Такими були головні новини вівторка, 25 червня, в Україні та світі.

      Повернення Росії до ПАРЄ і все, що за цим слідує

      В ніч на 25 червня євродепутати проголосували за резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ. У документі навіть міститься пункт, що право голосу країни-агресора жодним чином не обмежуватимуть. Цьому голосуванню передували виступи української делегації та відхилення всіх 200 правок до резолюції, запропонованих Україною.

      Читайте також: "Європа капітулює": українці протестують під посольствами через повернення Росії до ПАРЄ – фото

      Хто ж голосував за повернення Росії до міжнародної організації? Аж 118 депутатів з 15-ти країн. Проти повернення висловилися 62 депутатів (серед них 10 українців). Повністю підтримала Україну та виступила проти повернення Росії до ПАРЄ лише Грузія.

      повернення Росії до ПАРЄ ПАРЄ Росія
      Хто повертав Росію до ПАРЄ: інфографіка 24 каналу

      Чому Росію взагалі довелось повертати у ПАРЄ? Бо 5 років тому її позбавили там права голосу. Все – через українське питання, – анексію Криму.

      У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й увесь цей час не платила внески. Цілих 5 років у ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але марно. Врешті тепер їм це вдалося.

      Як боремось далі? І українська делегація, і вітчизняне МЗС – дуже розчаровані тим, що трапилось. Що це означає для України? Те, що для Європи ситуація з війною на українському Донбасі й анексованим Кримом стала нормою. Європейські дипломати говорять про цінності та невизнання анексованих територій, але ними перш за все оперує вигода.

      Більше про перипетії у ПАРЄ – читайте тут.

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та заявила, що призупиняє свою діяльність в Асамблеї. Вона також вернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі ПАРЄ.

      Прокоментував ситуацію і президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що розчарований рішенням ПАРЄ та зауважив, що минулого тижня особисто обговорював це питання з президентом Франції та канцлеркою Німеччини. Однак європейські партнери "нас не почули та вчинили інакше".

      Що ж Росія? Радіє, але показує, що їй цього мало. Російська делегація заявляє, що не буде миритися із жодними обмеженнями і навіть "найменшими санкціями" проти неї. Окрім того, щоб їх "краще почули" російські депутати збираються не приходити на голосування за нового генсека ПАРЄ. В такій ультимативній формі вони вимагають підтвердити їх повноваження в організації.

      Фірташа екстрадують до США?

      Читайте також: Про що Зеленський домовлявся з українськими олігархами

      Верховний суд Австрії 25 червня прийняв рішення екстрадувати українського олігарха Дмитра Фірташа у США. Остаточне рішення має прийняти міністр юстиції Австрії.

      Що йому загрожує у США? 50 років в’язниці.

      За що? Коротко – за корупцію. По факту – за підкуп індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану, його олігарх нібито мав доставляти до США на заводи Boeing. Фірташ також задіяний у схемі зняття грошей з природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.

      Що кажуть представники і адвокати олігарха? Що це все неправда і що він нічого нікому не винен.

      Більше про Фірташа та судову тяганину навколо нього – читайте тут.

      Старі-нові призначення Зеленського

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      Глава держави Володимир Зеленський тим часом 25 червня видав низку указів, якими звільнив, а потім поновив своїх радників і працівників апарату. Для чого? Бо він, як і обіцяв, реорганізовує та змінює Адміністрацію Президента на Офіс Президента. 

      Тепер 10 працівників апарату мають нові посади.

      Поки до оновленого Офісу Президента України увійшли:

      1. Керівник Офісу Президента України – Андрій Богдан;
      2. Перший заступник керівника Офісу – Сергій Трофімов;
      3. Другий заступник керівника Офісу Президента – Олексій Гончарук;
      4. Третій заступник керівника Офісу Президента – Юрій Костюк;
      5. Четвертий заступник керівника Офісу Президента – Вадим Пристайко;
      6. П’ятий заступник керівника Офісу Президента – Руслан Рябошапка;
      7. Шостий заступник керівника Офісу Президента – Кирило Тимошенко;
      8. Керівник Апарату Офісу Президента України – Олексій Дніпров;
      9. Представником Президента України у Верховній Раді – Руслан Стефанчук.

      Хто ще згодом має увійти до реорганізованого апарату і куди він переїде з Банкової – читайте тут.

      Тисяча з Вернадським

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      Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року. Нові банкноти стануть обов’язковими для прийняття у якості платіжного засобу.

      Банкнота буде блакитного кольору, на лицьовій стороні банкноти буде зображено портрет Володимира Вернадського, а на іншій будівля Національної академії наук України.

      банкнота Вернадський гроші
      Так виглядатиме банкнота у тисячу гривень/ фото прес-служба НБУ

      Українські боксери у престижному топі

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      Всесвітня боксерська організація (WBO) оновила рейтинг у всіх вагових категоріях. Відразу троє представників України перебувають у топ-15.

      Так, колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик очолив рейтинг у суперважкій вазі.

      Усик Постол і Хегай
      Усик, Постол і Хегай/ колаж 24 каналу

      Щодо інших вагових категорій, то українець Віктор Постол піднявся на 12-у сходинку в першій напівсередній вазі. У другій найлегшій вазі українець Арнольд Хегай піднявся з шостої на п'яту позицію.

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Дмитро Фірташ
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