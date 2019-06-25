Головні новини 25 червня: повернення Росії до ПАРЄ і суд Австрії дозволив екстрадувати Фірташа
Росія повернулася до ПАРЄ, а українська делегація зупиняє свою участь в організації. Австрійський суд прийняв рішення екстрадувати Фірташа до США. Старі нові призначення Зеленського. Нацбанк випускає банкноту номіналом у тисячу гривень. Українські боксери в топі найкращих. Такими були головні новини вівторка, 25 червня, в Україні та світі.
Повернення Росії до ПАРЄ і все, що за цим слідує
В ніч на 25 червня євродепутати проголосували за резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ. У документі навіть міститься пункт, що право голосу країни-агресора жодним чином не обмежуватимуть. Цьому голосуванню передували виступи української делегації та відхилення всіх 200 правок до резолюції, запропонованих Україною.
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Хто ж голосував за повернення Росії до міжнародної організації? Аж 118 депутатів з 15-ти країн. Проти повернення висловилися 62 депутатів (серед них 10 українців). Повністю підтримала Україну та виступила проти повернення Росії до ПАРЄ лише Грузія.
Хто повертав Росію до ПАРЄ: інфографіка 24 каналу
Чому Росію взагалі довелось повертати у ПАРЄ? Бо 5 років тому її позбавили там права голосу. Все – через українське питання, – анексію Криму.
У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й увесь цей час не платила внески. Цілих 5 років у ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але марно. Врешті тепер їм це вдалося.
Як боремось далі? І українська делегація, і вітчизняне МЗС – дуже розчаровані тим, що трапилось. Що це означає для України? Те, що для Європи ситуація з війною на українському Донбасі й анексованим Кримом стала нормою. Європейські дипломати говорять про цінності та невизнання анексованих територій, але ними перш за все оперує вигода.
Більше про перипетії у ПАРЄ – читайте тут.
Українська делегація одразу покинула залу засідань та заявила, що призупиняє свою діяльність в Асамблеї. Вона також вернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі ПАРЄ.
Прокоментував ситуацію і президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що розчарований рішенням ПАРЄ та зауважив, що минулого тижня особисто обговорював це питання з президентом Франції та канцлеркою Німеччини. Однак європейські партнери "нас не почули та вчинили інакше".
Що ж Росія? Радіє, але показує, що їй цього мало. Російська делегація заявляє, що не буде миритися із жодними обмеженнями і навіть "найменшими санкціями" проти неї. Окрім того, щоб їх "краще почули" російські депутати збираються не приходити на голосування за нового генсека ПАРЄ. В такій ультимативній формі вони вимагають підтвердити їх повноваження в організації.
Фірташа екстрадують до США?
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Верховний суд Австрії 25 червня прийняв рішення екстрадувати українського олігарха Дмитра Фірташа у США. Остаточне рішення має прийняти міністр юстиції Австрії.
Що йому загрожує у США? 50 років в’язниці.
За що? Коротко – за корупцію. По факту – за підкуп індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану, його олігарх нібито мав доставляти до США на заводи Boeing. Фірташ також задіяний у схемі зняття грошей з природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.
Що кажуть представники і адвокати олігарха? Що це все неправда і що він нічого нікому не винен.
Більше про Фірташа та судову тяганину навколо нього – читайте тут.
Старі-нові призначення Зеленського
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Глава держави Володимир Зеленський тим часом 25 червня видав низку указів, якими звільнив, а потім поновив своїх радників і працівників апарату. Для чого? Бо він, як і обіцяв, реорганізовує та змінює Адміністрацію Президента на Офіс Президента.
Тепер 10 працівників апарату мають нові посади.
Поки до оновленого Офісу Президента України увійшли:
- Керівник Офісу Президента України – Андрій Богдан;
- Перший заступник керівника Офісу – Сергій Трофімов;
- Другий заступник керівника Офісу Президента – Олексій Гончарук;
- Третій заступник керівника Офісу Президента – Юрій Костюк;
- Четвертий заступник керівника Офісу Президента – Вадим Пристайко;
- П’ятий заступник керівника Офісу Президента – Руслан Рябошапка;
- Шостий заступник керівника Офісу Президента – Кирило Тимошенко;
- Керівник Апарату Офісу Президента України – Олексій Дніпров;
- Представником Президента України у Верховній Раді – Руслан Стефанчук.
Хто ще згодом має увійти до реорганізованого апарату і куди він переїде з Банкової – читайте тут.
Тисяча з Вернадським
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Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року. Нові банкноти стануть обов’язковими для прийняття у якості платіжного засобу.
Банкнота буде блакитного кольору, на лицьовій стороні банкноти буде зображено портрет Володимира Вернадського, а на іншій будівля Національної академії наук України.
Так виглядатиме банкнота у тисячу гривень/ фото прес-служба НБУ
Українські боксери у престижному топі
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Всесвітня боксерська організація (WBO) оновила рейтинг у всіх вагових категоріях. Відразу троє представників України перебувають у топ-15.
Так, колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик очолив рейтинг у суперважкій вазі.
Усик, Постол і Хегай/ колаж 24 каналу
Щодо інших вагових категорій, то українець Віктор Постол піднявся на 12-у сходинку в першій напівсередній вазі. У другій найлегшій вазі українець Арнольд Хегай піднявся з шостої на п'яту позицію.