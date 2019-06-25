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      На новій купюрі 1000 гривень зображений Володимир Вернадський: хто це такий

      531 Читать новость на русском
      Хто такий Вернадський
      Хто такий Вернадський / Україна Неймовірна

      На новій банкноті номіналом в одну тисячу гривень з'явиться Володимир Вернадський. Банкнота увійде в обіг 25 жовтня 2019 року.

      Всесвітньо відомий філософ, який мав тяжіння до точних наук. Природознавець, засновник геохімії, біогехімії та радіогеології. Саме йому вдалося детально описати вчення про біосферу та космізм. Яке було його ставлення до України та українського народу – читайте далі.

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      Володимир Вернадський купюра 1000 грн
      Володимир Вернадський буде зображений на купюрі 1000 гривень / Фото: НБУ

      Володимир Іванович Вернадський народився 28 лютого 1863 року у Петербурзі. Незважаючи на те, що він виходець із Росії та провів там більшу частину свого життя, вчений заснував та залишив українцям у спадок Українську академію наук та Національну бібліотеку імені В. І. Вернадського. 

      Яким було ставлення до України Володимира Вернадського?

      Батьки Вернадського були вихідцями з України. Батько Володимира, Іван Вернадський, був вченим-економістом. Саме завдяки йому Володимир Вернадський так добре знав історію України і любив її. Вчений підтримував українізацію, незважаючи на позицію Російської імперії. Він вимагав визнання українців, як окремого народу, розумів значення української мови та культури та допомагав розвитку освіти в Україні. Вернадський неодноразово наголошував на тому, що потрібно ввести українську мову у школах, а також українознавчі предмети та дисципліни у середніх та вищих навчальних закладах. Також він просив припинити утиски української літератури. 

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      Проте разом з тим, він не підтримував ідеї відокремлення України від Росії та був проти швидкої українізації. Роздумам про українську національну ідентичність він присвятив багато статей, зокрема "Українське питання і російська громадськість", у якій підтримував український рух, проте в складі Росії.

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      Теги: Новини України Гроші НБУ Валюта Гривня
      Джерело: 24 канал
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