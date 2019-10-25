На новой купюре 1000 гривен изображен Владимир Вернадский: кто это такой

Новая банкнота вошла в оборот 25 октября 2019. На новой банкноте номиналом в одну тысячу гривен изображен Владимир Вернадский.

Биография Владимира Вернадского

Всемирно известный философ, тяготевший к точным наукам. Природовед, основатель геохимии, биогеохимии и радиогеологии. Именно ему удалось подробно описать учение о биосфере и космизме. Каково было его отношение к Украине и украинскому народу – читайте дальше.

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Владимир Вернадский будет изображен на купюре 1000 гривен / Фото: НБУ

Владимир Иванович Вернадский родился 28 февраля 1863 года в Петербурге. Несмотря на то, что он выходец из России и провел там большую часть своей жизни, ученый основал и оставил украинцам в наследство Украинскую академию наук и Национальную библиотеку имени В. И. Вернадского.

Каким было отношение к Украине Владимира Вернадского?

Родители Вернадского были выходцами из Украины. Отец Владимира, Иван Вернадский, был ученым-экономистом. Именно благодаря ему Владимир Вернадский так хорошо знал историю Украины и любил ее. Ученый поддерживал украинизацию, несмотря на позицию Российской империи. Он требовал признания украинцев как отдельного народа, понимал значение украинского языка и культуры и помогал развитию образования в Украине. Вернадский неоднократно отмечал, что нужно ввести украинский язык в школах, а также украиноведческие предметы и дисциплины в средних и высших учебных заведениях. Также он просил прекратить притеснения украинской литературы.

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Однако вместе с тем, он не поддерживал идею отделения Украины от России и был против быстрой украинизации. Размышлениям об украинской национальной идентичности он посвятил много статей, в частности "Украинский вопрос и российская общественность", в которой поддерживал украинское движение, однако в составе России.