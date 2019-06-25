Тезка президента Володимир Зеленський балотується у нардепи на Сумщині

ЦВК зареєструвала кандидатом в народні депутати Володимира Зеленського, який є однофамільцем українського президента. Він балотується у виборчому окрузі №159 на Сумщині як самовисуванець.

За офіційними даними, які оприлюднила Центральна виборча комісія, Володимир Сергійович Зеленський – безробітний сумчанин.

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"Народився 19 листопада 1985 року в місті Сумах. Громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування", – йдеться у розповіді про кандидата.

Передвиборна програма кандидата у нардепи, яка вже оприлюднена на сайті ЦВК, вмістилася на одну сторінку. У ній йдеться, що в разі обрання Зеленського депутатом, його діяльність буде спрямована на реалізацію завдань, розділених на чотири блоки: людина – найвища цінність, рівність усіх перед Законом, та справедливість перед ним, перемога над корупцією і здорова та освічена нація.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.



24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос", ВО "Батьківщина" та "Європейська Солідарність".



Рейтинги партій на парламентські вибори / інфографіка 24 каналу