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      Тезка президента Володимир Зеленський балотується у нардепи на Сумщині

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      ЦВК зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у нардепи
      ЦВК зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у нардепи / Ілюстративне фото

      ЦВК зареєструвала кандидатом в народні депутати Володимира Зеленського, який є однофамільцем українського президента. Він балотується у виборчому окрузі №159 на Сумщині як самовисуванець.

      За офіційними даними, які оприлюднила Центральна виборча комісія, Володимир Сергійович Зеленський – безробітний сумчанин.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      "Народився 19 листопада 1985 року в місті Сумах. Громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування", – йдеться у розповіді про кандидата.

      Передвиборна програма кандидата у нардепи, яка вже оприлюднена на сайті ЦВК, вмістилася на одну сторінку. У ній йдеться, що в разі обрання Зеленського депутатом, його діяльність буде спрямована на реалізацію завдань, розділених на чотири блоки: людина – найвища цінність, рівність усіх перед Законом, та справедливість перед ним, перемога над корупцією і здорова та освічена нація.

      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос", ВО "Батьківщина" та "Європейська Солідарність".

      рейтинги партій на парламентські вибори 2019
      Рейтинги партій на парламентські вибори / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Парламентські вибори 2019 Суми
      Джерело: 24 канал
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