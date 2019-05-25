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      Зеленский появился на съемках "Лиги смеха": фото и видео

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      Зеленський прийшов на "Лігу сміху"
      Зеленський прийшов на "Лігу сміху" / Фото из соцсетей

      Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая появился на съемке телепрограммы "Лига смеха" в "Октябрьском дворце" в Киеве. Ранее именно Зеленский вел это шоу, а после похода в политику его на посту ведущего сменил коллега из "Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

      "Как вам такое появление президента?", – написал в Facebook продюсер Сергей Перман.

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      На опубликованном видео видно, что Зеленский вышел на сцену, где выступали участники "Лиги смеха". Это вызвало овации зрителей в зале.

      Глава государства поздравил присутствующих на концерте и поцеловал в голову Кошевого. После этого Зеленский отправился в зал, где сел в свободное кресло возле жены Елены.

      О появлении президента на съемках "Лиги смеха" сообщил также олимпийский чемпион Олег Верняев.

      "Просто бомба. Дождитесь этого выхода (программы)", – написал спортсмен в Instagram.

       

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      Теги: Новости Украины Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики Квартал 95
      Источник: 24 канал
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