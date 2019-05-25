Зеленский появился на съемках "Лиги смеха": фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая появился на съемке телепрограммы "Лига смеха" в "Октябрьском дворце" в Киеве. Ранее именно Зеленский вел это шоу, а после похода в политику его на посту ведущего сменил коллега из "Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

"Как вам такое появление президента?", – написал в Facebook продюсер Сергей Перман.

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На опубликованном видео видно, что Зеленский вышел на сцену, где выступали участники "Лиги смеха". Это вызвало овации зрителей в зале.

Глава государства поздравил присутствующих на концерте и поцеловал в голову Кошевого. После этого Зеленский отправился в зал, где сел в свободное кресло возле жены Елены.

О появлении президента на съемках "Лиги смеха" сообщил также олимпийский чемпион Олег Верняев.

"Просто бомба. Дождитесь этого выхода (программы)", – написал спортсмен в Instagram.