Зеленський з’явився на зйомках "Ліги сміху": фото та відео

Президент України Володимир Зеленський 25 травня з'явився на зйомці телепрограми "Ліга сміху" в "Жовтневому палаці" в Києві. Раніше саме Зеленський вів це шоу, а після походу в політику його на посаді ведучого замінив колега зі "Студії "Квартал 95" Євген Кошовий.

"Як вам така поява президента?", – написав у Facebook продюсер Сергій Перман.

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На опублікованому відео видно, що Зеленський вийшов на сцену, де виступали учасники "Ліги сміху". Це викликало овації глядачів у залі.

Глава держави привітав присутніх на концерті та поцілував у голову Кошового. Після цього Зеленський вирушив у зал, де сів у вільне крісло біля дружини Олени.

Про появу президента на зйомках "Ліги сміху" повідомив також олімпійський чемпіон Олег Верняєв.

"Просто бомба. Дочекайтеся цього виходу (програми)", – написав спортсмен в Instagram.