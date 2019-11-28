Рівень довіри до Зеленського знизився до 52 відсотків

Станом на кінець листопада Володимирові Зеленському довіряють 52% українців. А це на 14% менше, ніж наприкінці жовтня.

У кінці листопада 2019 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 52% українців, негативно – 19%. Про це свідчать результати опитування КМІС.

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Як даними соціологів, впродовж осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалась:

73% – у вересні;

66% – в жовтні;

64% – на початку листопада;

52% – в кінці листопада.

Водночас частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, протягом осені зростала:

7% в вересні;

9% в жовтні;

12% на початку листопада;

19% в кінці листопада.



Рейтинг ставлення до Зеленського / kiis.com.ua

Також погіршилася оцінка дій президента у порівнянні з початком листопада в кінці місяця: на 10 процентів зменшилася кількість тих, хто схвалює його роботу (з 64% до 54%), на 13 процентів зросла частка тих, хто не схвалює (з 23% до 36%).



Оцінка схвалення дій президента / kiis.com.ua

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив опитування з 22 по 25 листопада. Телефонні інтерв'ю записали з 1500 українцями віком від 18 років. Опитували жителів усієї України, окрім окупованих територій. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.